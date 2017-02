A Metz, Guei confirme son statut de favorite sur 400 m

"Je progresse régulièrement et j'assume parfaitement mon statut de favorite des Championnats d'Europe", a assuré la championne d'Europe en plein air du 4x400m en 2014 à Zurich.

Fidèle à ses mauvaises habitudes, le Français Christophe Lemaitre (Aix-les-Bains) est resté scotché dans les starting-blocks en finale du 60 m qu'il a terminé au troisième rang avec un temps (6.64) moins bon que celui réussi en séries (6.63).

"C'est rageant", maugréait le champion tricolore qui sera à Bordeaux mais n'ira pas à Belgrade. "Je me sens bien à l'échauffement, je sais très bien qu'il y a de la place pour faire beaucoup mieux et c'est rageant de ne pas réussir à mettre en place une bonne course et de stagner à des chronos qui ne sont pas révélateurs de ma forme."

De son côté, le triple-sauteur strasbourgeois Benjamin Compaoré a amélioré de 20 centimètres sa meilleure performance de la saison avec un bond à 16,46 m mais reste encore à 19 centimètres des minima pour être du voyage en Serbie. Il tentera de combler le trou à Bordeaux.