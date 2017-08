Thompson reprend ses bonnes habitudes

La Jamaïcaine, qui détient la meilleure performance de la saison sur 100 m (10''71) mais était passée à côté de sa course à Londres, a dominé en 10''93 l'Ivoirienne Marie Josée Ta Lou (10''97), 2e sur 100 m et 200 m aux Championnats du monde. La Néerlandaise Dafne Schippers, 3e du 100 m et vainqueur du 200 m aux Mondiaux, n'a pris que la 6e place (11''22).