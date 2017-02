Bolt répond présent pour sa première depuis Rio

Les Jeux de Rio sont déjà loin. Les Mondiaux de Londres le sont tout autant. Mais Usain Bolt est déjà de retour sur les tartans. La mégastar du sprint a effectué sa rentrée en... Australie, lors des Nitro Athletics, une compétition par équipes inédite. Aligné sur... 150 mètres, Bolt s'est montré appliqué et s'est imposé dans le temps de 15"28.

"C'est la première fois que je suis en forme en février", a-t-il confié, satisfait, après sa course. A Melbourne, l'octuple champion olympique a en effet plutôt répondu présent pour sa reprise, terminant à moins d'une seconde de son record (14.35) sur la distance, établi en 2009 à Manchester, alors qu'il a fortement ralenti l'allure dans les derniers mètres. Pour rappel, son record sur 200 m, qui date également de 2009 mais à Berlin, est de 19"19.

" J'ai encore quelques mois et ça devrait aller "

"Je suis ravi d'avoir pu courir sur une course individuelle. Je me suis senti bien et j'ai essayé de ne pas me blesser. J'ai encore quelques mois (avant les championnats du monde, ndlr) et ça devrait aller", a-t-il ajouté. Les Mondiaux de Londres, en août, constitueront le dernier défi de l'icône de l'athlétisme, avant la retraite.

Quarante-cinq minutes après le 150 m, Bolt s'est également imposé sur 4x100 en 40 sec 45/100e avec son équipe de rêve mixte, composée de ses compatriotes Asafa Powell et Natasha Morrison ainsi que de l'Américaine Jeneba Tarmoh. "Je vais essayer de participer à autant de meetings que possible tant que je reste en forme, pour que tout le monde puisse me voir avant que j'arrête", a confié le sextuple athlète de l'année de l'IAAF (2008, 2009, 2011, 2012, 2013 et 2016).

En Australie, le Jamaïcain de 30 ans est le capitaine d'une équipe "All Stars" opposée à cinq sélections nationales (Australie, Chine, Japon, Grande-Bretagne et Nouvelle-Zélande) et pourrait encaisser près de 700.000 euros pour sa participation, soit environ le double de ce qu'il négocie habituellement en meeting. Les Nitro Athletics comprennent notamment des épreuves originales comme des relais en demi-fond et en haies, des relais mixtes, ainsi qu'un "élimination mile" au cours duquel les concurrents les plus lents sont sortis après chaque tour, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que trois adversaires encore en lice.