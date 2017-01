Christophe Lemaitre fait l'impasse sur l'Euro en salle

Le sprinteur français Christophe Lemaitre, médaillé de bronze du 200m aux JO de Rio, ne participera pas aux Championnats d'Europe en salle de Belgrade. "En mars et en avril, on a deux mois de travail intense en vue des épreuves estivales", a déclaré Pierre Carraz à l'AFP pour expliquer la raison de l'impasse de son poulain sur les "Europe" indoor.

Christophe Lemaitre effectuera tout de même jeudi sa première sortie de l'année 2017 sur le 60 m du meeting en salle de Tignes. Le Kid de Culoz se frottera notamment au vétéran britannique Dwain Chambers (38 ans), spécialiste du 60 m et détenteur du record d'Europe de la distance (6"42), et au Français Ladji Doucouré, ex-champion du monde du 110 m haies (2005) dont la carrière a été depuis gâchée par les blessures. Mais l'entraîneur de Lemaitre a avoué que son sprinteur n'avait "aucun repère" avant sa reprise et n'avait d'autres objectifs à Tignes que de "courir".

Christophe Lemaitre, médaillé de bronze du 200m des JO de RioAFP

Le détenteur du record du monde de la perche Renaud Lavillenie (6,16 m) devait clore la réunion de Tignes vendredi mais il a dû déclarer forfait mardi en raison d'une blessure à la cuisse gauche. Le Français manquera également le meeting de Merzig en Allemagne, le 14 janvier. Sa rentrée est repoussée au 28 janvier à Rouen.

La réunion de Tignes a démarré mardi avec les victoires au saut en longueur messieurs du Français Jean-Pierre Bertrand (8,08 m et minima assuré pour les Championnats d'Europe indoor) et de sa compatriote Haoua Kessely chez les dames (6,31 m). Au triple saut, ce sont les Français Jean-Marc Pontvianne (16,62 m) et Jeanine Assani (13,91 m) qui se sont imposés.