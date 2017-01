Le sprinter Toumany Coulibaly de nouveau condamné à de la prison ferme pour des cambriolages

Survêtement de l'équipe de France sur le dos, le sprinteur de 29 ans, qui a reconnu les faits, devra également se livrer à un travail psychologique sur lui-même.

Un "gâchis": le mot a été employé de nombreuses fois au cours de l'audience devant le tribunal correctionnel d'Evry pour décrire la trajectoire de cet ancien espoir de l'athlétisme.

Champion de France à 27 ans, il en est désormais à sa dixième condamnation.

Les faits pour lesquels il était jugé vendredi remontaient à août 2014. En pleine nuit, à peine sorti de prison quelques semaines plus tôt, il se rend avec plusieurs complices dans un centre commercial de Vigneux-sur-Seine (Essonne). Ensemble, ils dévalisent une bijouterie, et tentent de cambrioler un magasin de téléphonie et une enseigne de bricolage.

Puis en prenant la fuite à bord d'une voiture volée, ils percutent un véhicule de police. Toumany Coulibaly parvient à semer les policiers à la course mais il sera interpellé un mois plus tard, identifié par les traces ADN qu'il a laissées sur l'airbag.

Lui qui pouvait légitimement rêver des jeux Olympiques de Rio se retrouve aujourd'hui incarcéré à Fresnes. "C'est désespérant venant d'un garçon avec autant d'atouts dans les jambes", se lamente le président. "C'est presque de l'autodestruction."

La personnalité "énigmatique" de Toumany Coulibaly a été au centre des débats lors de l'audience. Selon la psychologue qui l'a expertisé, il "sabote ses propres performances". En commettant ces vols à répétition, sources "d'adrénaline", il veut "tester ses limites", "se mettre en danger pour se sentir dans la maîtrise et la toute-puissance".

"Elle a super bien analysé. C'est juste", reconnaît-il. "Aujourd'hui, j'ai tout perdu. Je me suis détruit." Comment voit-il son avenir désormais ? "Je dois me poser les bonnes questions et demander de l'aide autour de moi."

Toumany Coulibaly avait été condamné en mars à un an de prison ferme pour des faits similaires et sa peine avait été aménagée. Il avait été réincarcéré en novembre pour un nouveau vol.

"Il faut que vous utilisiez la détention à bon escient pour faire un travail sur vous-même. C'est pas perdu, c'est pas gagné. Cela ne dépend que de vous", a conclu le président.