Mayer confirme sa présence au Décastar de Talence

Le champion du monde français du Décathlon Kévin Mayer sera bien présent au Décastar de Talence (Gironde), dernière étape de la saison des épreuves combinées les 16 et 17 septembre, ont confirmé mardi les organisateurs. Mayer, titré le 12 août dernier à Londres, devrait être fêté comme il se doit par le public girondin cinq semaines après ses 8768 points, le deuxième meilleur total de l'histoire pour un décathlonien tricolore.

A Talence, en plus de Mayer, cinq des huit finalistes de Londres seront de la partie, à commencer par l'Allemand Kai Kazmirek, médaillé de bronze, le Canadien Damian Werner (5e) vainqueur à Talence en 2013, l'Ukrainien Oleksiy Kasyanov (6e) et double lauréat des éditions 2009 et 2016, le Grenadin Kurt Felix (7e) et le Tchèque Adam Helcelet (8e).

Nana Djimou en sera

D'autres viendront pour se rassurer ou prendre une revanche après leur échec britannique comme les Néerlandais Eelco Sintnicolaas et Pieter Braun, le Serbe Mihail Dudas ou le Français Bastien Auzeil. Dans l'heptathlon, la Française Antoinette Nana Djimou rêve de faire meilleure figure qu'aux Mondiaux où, en méforme, elle s'était classée 16e.

Elle devra composer avec la Néerlandaise Anouk Vetter, 3e à Londres avec 6636 pts, la Cubaine Yorgelis Rodriguez (4e), la Hongroise Xenia Krizsan (9e) et quelques outsiders comme la Tchèque Eliska Klucinova, l'autre Magyare Gyorgyi Zsivoczky-Farkas, vainqueur en Gironde en 2015 ou Nadine Broersen, la Néerlandaise qui s'était imposée sur le stade de Thouars l'an dernier.