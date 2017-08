200m : Lemaitre rate la finale d'un rien, Van Niekerk a eu chaud !

Christophe Lemaitre a de quoi s'arracher les cheveux. Le Français, en difficulté lors des séries, a haussé le ton mercredi soir à l'occasion des demi-finales du 200 mètres. Mais cela n'a pas suffi. En 20"30, il a pris la 4e place de la troisième et dernière demi-finale, juste derrière un Wayde Van Niekerk étonnamment en difficulté (20"28). Le Sud-Africain, sacré la veille sur 400m, arrache la 8e et dernière place pour la finale, au temps.

Avec ses 20"30, Lemaitre a presque égalé son record 2017 (20"29), mais compte tenu des conditions apocalyptiques qui ont régné sur Londres ce mercredi, c'est peut-être sa meilleure course de la saison sur le demi-tour de piste. Le Français a même signé le 8e chrono de ces demi-finales. Malheureusement pour lui, il était placé dans la plus relevée des trois courses du soir.

En s'élançant, il savait à quoi s'en tenir : une des deux premières places pour entrer directement en finale, ou la troisième en moins de 20"52. Le chrono a été à la hauteur, mais il lui en a manqué un peu pour accrocher la bonne place… Un an après sa formidable médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Rio sur la distance, Christophe Lemaitre échoué donc aux portes d'une nouvelle finale planétaire sur sa distance fétiche.

Isaac Makwala, lui, sera bien au rendez-vous de la finale. Privé de celle du 400m mardi pour avoir été mis en quarantaine à cause d'une gastro-entérite, le Botswanais n'avait pas non plus pu disputer les séries du 200 lundi pour les mêmes raisons. Il a vécu une folle soirée mercredi. Il a d'abord disputer une série de rattrapage du 200m, seul en piste au couloir 7, et a validé son billet pour les demies en 20"20. Puis, placé dans la première série et au couloir 1, il a terminé deuxième de sa course en 20"14, juste derrière l'Américain Isiah Young (20"12).