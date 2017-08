Apte à participer à la finale du 400m, Makwala a été refoulé à l'entrée du stade

Imbroglio à Londres. Quelques heures après avoir été annoncé forfait sur la finale du 400m par l'IAAF qui l'a stipulé dans un communiqué médical, le Botswanais Isaac Makwala, qui a contracté le virus de la gastro-entérite, a été tout simplement refoulé à l'entrée du London Stadium par les organisateurs alors qu'il se rendait dans l'enceinte londonienne pour participer à la finale du 400.

Forfait sur le 200m, lundi soir, après avoir été pris de vomissemennts en chambre d'appel, le meilleur performeur mondial de l'année sur 400m. Selon les infos des médias britanniques, Makwala aurait été placé en quarantaine pour les médecins de la Fédération Internationale d'athlétisme (IAAF).

" On ne lui a pas demandé d'être mis en quarantaine des autres athlètes à l'hôtel "

Tournée en direct par le journaliste britannique Dan Salisbury-Jones, la vidéo de la scène a déjà beaucoup fait réagir. Invité sur le plateau de la BBC, Falcon Sedimo, le chef exécutif de la délégation du Botswana, a confirmé que Makwala avait bien été refoulé à l'entrée du stade avant de retourner à son hôtel.

"Il a attendu des années pour participer à la compétition. On ne lui a pas demandé d'être mis en quarantaine des autres athlètes à l'hôtel mais on ne lui a pas permis d'entrer dans le stade", a précisé Sedimo à la BBC. "J'ai vu Isaac ce matin et dans l'après-midi et il était prêt pour la course. Il a seulement un des symptômes de la gastro-entérite."

Avant d'ajouter : "Isaac est reparti à l'hôtel. On n'a pas encore de communiqué officiel de la part de l'IAAF. Je n'ai pas examiné les règles en détail mais on a le droit de faire appel. Il n'y a pas eu de communication officielle autre que le communiqué médical."