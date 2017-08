Avec 7 médailles planétaires, Lavillenie est vraiment l'homme des grands rendez-vous

On peut toujours compter sur Renaud Lavillenie. De 2009 à 2017, il y a eu sept grands rendez-vous en plein air : cinq championnats du monde, deux Jeux olympiques. A chaque fois, le Français a terminé sur le podium. Les pisse-froid souligneront que, sur ces sept médailles, il n'y en a qu'une en or, celle de Londres en 2012, pour se hisser sur le toit de l'Olympe.

L'intéressé lui-même aimerait sans doute compter davantage du plus précieux métal sur sa carte de visite. Mais sa régularité au plus haut niveau a quelque chose d'exceptionnel, surtout à l'échelle de l'athlétisme français. Imaginez plutôt : depuis la création des Mondiaux en 1983, la France totalise désormais 49 médailles. Dont cinq pour le seul Lavillenie. Plus de 10% de la besace tricolore à lui seul...

" Je n'aurais pas pensé réussir ça il y a quatre mois "

Alors, bien sûr, le titre mondial lui échappe encore. Mardi, à Londres, il a récolté du bronze, pour la quatrième fois. A quoi il faut ajouter l'argent de Moscou en 2013. Cette constance, cette pérennité au plus haut niveau, sur près d'une décennie, c'est sa fierté. "Je suis content de ma régularité, et je préfère avoir cinq médailles aux Mondiaux qu'une seule médaille d'or, assure-t-il. Mais je ne désespère pas de l'avoir, maintenant il faut recommencer à se préparer pour 2019."

D'ailleurs, autant on a souvent vu Renaud Lavillenie déconfit sur le podium mondial, autant cette fois, il l'apprécie à sa juste valeur. Car cette année, rien n'a été simple pour lui. "Je n'aurais pas pensé réussir ça il y a quatre mois", a-t-il rappelé sur France Télévisions après cette finale qu'il aurait très bien pu achever à la pire des places, la quatrième, s'il n'avait pas sorti son meilleur saut de l'année au moment opportun, sur son ultime tentative à 5,89m.

Vidéo - Le saut pour le bronze de Renaud Lavillenie à 5,89m 00:25

" Il y a des sauteurs avec qui tu t'entends très bien, Sam en fait partie "

Pour se parer enfin d'or, il lui aurait fallu sauter au-delà des six mètres. C'était trop lui demander cette fois. Mais ce bronze lui convient, à défaut de le combler. Loin de la pointe d'aigreur de Rio l'an dernier, la pilule passe d'autant mieux que le vainqueur, Sam Kendricks, est un de ses meilleurs amis sur le circuit. On a vu les deux hommes discuter pendant toute cette finale, rigoler parfois, et même s'encourager, tels deux décathloniens, y compris au plus fort de la bataille. "Il y a des sauteurs avec qui tu t'entends très bien, Sam en fait partie, avoue le Clermontois. Avec lui, tu n'as pas le droit de faire la gueule, on s'entraide et c'est ce qui a poussé ce concours si haut."

Renaud Lavillenie le dit : mardi, il a pris son pied dans ce Stade Olympique de Londres où les vibrations ne pouvaient être que bonnes pour lui, cinq ans après son triomphe olympique. "Je ne m'attendais pas à recevoir un tel accueil du public, qu'il y ait un tel engouement, savoure le recordman du monde. Ça n'a fait que monter pendant tout le concours. J'adore le sport de haut-niveau, j'adore ma discipline, on a envie de se dépasser pour les milliers de gens dans le stade." Et Lavillenie de conclure : "Une soirée comme ça, on aurait tort de ne pas en profiter." Un champion comme ça, on aurait tort de ne pas le respecter comme il se doit.