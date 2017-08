Décathlon : A défaut du record du monde, Kévin Mayer peut au moins battre sa propre marque

Kevin Mayer a tout pour devenir champion du monde de décathlon, le premier Tricolore à réussir un tel exploit. Avec 173 points d'avance sur Rico Freimuth et 271 sur Kai Kazmirek, le Français possède un matelas confortable. Sa course vers les records a en revanche pris du plomb dans l'aile après son concours de la perche moyen. Nous avons sorti nos calculatrices, et voici ce qu'il reste à jouer pour Mayer.

Le record de France est prêt à tomber

Pour battre son record de France (8834 points), Mayer doit courir le 1500m en 4'25''03 ou moins. C'est dans ses cordes. Mais ce sera serré. Il avait fait 4'25''49 à Rio l'an passé.

La barre des 9000 mètres est sans doute trop haute

Pour atteindre la barre de 9000 points, il doit faire 4'02'59'' ou moins. Soit plus de 15 secondes de mieux que son record personnel (4'18''04), établi en 2012. Utopique.

Kevin Mayer durant le lancer du javelot du décathlon des Mondiaux 2017Getty Images

Pour le record du monde, à moins d'un miracle...

Pour battre le record du monde d'Ashton Eaton (9045 points), il devra cravacher en 3'56''60 ou moins. Un temps faramineux, qui même avec les meilleures intentions, semble totalement impossible à aller chercher, même dans la forme de sa vie.

Conclusion : Mayer ne peut plus atteindre ni le record du monde, ni la barre des 9000 points. Et pour le record de France, ça s'annonce très serré. Rendez-vous à 21h55.