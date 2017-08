Décathlon Hommes : Mayer relégue la concurrence à plus de 100 points après la hauteur

Ce décathlon des Mondiaux de Londres continue de se dérouler à merveille pour Kevin Mayer. En tête à l'issue de la session matinale, le Français est reparti de plus belle vendredi en fin d'après-midi lors de la quatrième épreuve, le saut en hauteur. Le Français a effacé 2,08m à son deuxième essai, à un petit centimètre de son record personnel. Il empoche 878 points supplémentaires. Avec un total de 3581 points, il est en avance sur ses temps de passage des Jeux de Rio (3539) et s'avance sur les bases d'environ 8900 points.

Saut en hauteur : Mayer creuse l'écart

Après avoir franchi sans problème 1,96m et 1,99m, Kevin Mayer a connu une petite frayeur à 2,02m, avant de passer à sa deuxième tentative. Il a ensuite franchi 2,05m au premier essai puis 2,08m au deuxième. C'est tout bon pour lui. Ses plus proches poursuivants au classement n'étaient pas des spécialistes de la hauteur et le Français a donc sensiblement creusé l'écart avec la concurrence.

A l'issue de cette quatrième épreuve, Kevin Mayer totalise donc 3581 points et relègue ses premiers rivaux à 109 points. Il s'agit des Allemands Kai Kazmirek et Rico Greimuth. Kazmirek a passé 2,11m et repris quelques points à Mayer, mais il avait un record personnel à 2,15m et le Français a donc parfaitement limité la casse.

Le lancer du poids : son meilleur lancer en 2017

Kevin Mayer n'a clairement pas de temps à perdre. Après ses grosses performances sur 100 mètres et à la longueur, le Français a pris la tête du concours à la faveur d'un très beau lancer de poids. Dès son premier essai, le Français a lancé à 15,72 mètres, son lancer le plus lointain sur l'année, à 4 petits centimètres de son record personnel. S'il n'a pas réussi à améliorer sa marque par la suite, le Français a néanmoins mis la barre très haute pour ses concurrents.

Car, mine de rien, avec ce lancer, Mayer a pris la deuxième place du lancer de poids derrière Lindon Victor et ses 15,86m. L'autre bonne nouvelle est qu'avec un lancer à 15,23m, Bastien Auzeil s'est invité sur le podium de ce lancer de poids. Avant la quatrième épreuve, à savoir le saut en hauteur à 18h, Mayer est déjà en tête.

Kevin Mayer au lancer de poidsGetty Images

La longueur : son meilleur saut en 2017

Après avoir assuré un premier saut à 7,33m et une planche très large (20 cm de marge), Kevin Mayer est monté peu à peu en puissance : 7,37m à son deuxième essai et surtout 7,52m à sa dernière tentative. Son meilleur saut de la saison. Il le fallait, car il y a eu une grosse densité dans ce concours aux alentours des 7,50m.

Il pourra peut-être regretter de ne pas avoir pris un peu plus de risques, car même sur son dernier saut, il était à 15 centimètres environ de la planche. Il aurait donc pu aller chercher son record personnel (7,65m, en 2014) avec une planche parfaite. Mais il a tout lieu d'être satisfait. La meilleure performance a été signée par le Thailandais Sutthisak Singkhon avec 7,65m, juste devant l'Allemand Kai Kazmirek (7,64m), mais Singkhon avait pris beaucoup de retard sur le 100m.

Vidéo - 7,52 m au dernier essai : le saut de Kevin Mayer 01:00

Le 100 mètres : Mayer démarre parfaitement

Difficile de mieux commencer ! Grand favori pour la couronne mondiale, Kevin Mayer a déjà envoyé un gros signal à ses concurrent en remportant sa série avec un temps canon de 10''70, son record personnel. Avec 929 points, il prend déjà la quatrième place du concours, dominé par Damian Warner. Le Canadien a réalisé un joli temps de 10''50 et marqué 975 points.

Parfaitement parti, Mayer a géré sa course, mais n’a pas ralenti à l’heure de franchir la ligne. Pas forcément spécialiste de la discipline, le médaillé d'argent aux Jeux de Rio a tenu à faire passer un message clair : il faudra très clairement compter sur lui. Malgré un vent défavorable, Mayer a envoyé valser son ancien record personnel, situé à 10’’81.

Mais la dernière série a été fatale à sa place de numéro un provisoire. La faute à un trio particulièrement en jambes formé par Damian Warner (10''50, 975 points), Rico Freimuth (10''53, 968 points) et Karl Robert Saluri (10''55, 963 points). A noter enfin que l'autre Français du concours, Bastien Auteuil est 32e du concours avec un temps à 11''35 (784 points), le meilleur chrono de sa saison.