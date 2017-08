Doublé et record du monde, Wayde Van Niekerk a rendez-vous avec l'histoire

Parti à la chasse au doublé 200-400 m, le Sud-Africain Wayde Van Niekerk va tenter de décrocher sa première médaille d'or des Mondiaux 2017 sur le tour de piste, mardi à Londres.

Celui qui est censé prendre la relève d'Usain Bolt en tant que tête d'affiche de l'athlétisme ne peut pas se manquer. Le 400 m, c'est sa discipline fétiche, celle qu'il domine outrageusement depuis deux ans. Champion du monde en 2015, vainqueur des JO 2016 en effaçant le record du monde du mythique Michael Johnson (43 sec 03), WVN n'a théoriquement pas de rival sur la distance. Encore faudra-t-il qu'il parvienne à encaisser l'enchaînement des courses, lui qui s'est lancé un défi à la hauteur de son talent en combinant 200 et 400 m.

En dessous des 43 secondes ?

Entre les séries du 400 m, samedi, et la finale du 200 m, prévue jeudi, Van Niekerk s'est concocté un programme d'enfer, avec six courses en six jours. C'est le prix à payer pour égaler le grand Johnson, seul athlète à avoir doublé avec succès les deux épreuves (Mondiaux 1995, JO 1996).

Wayde Van Niekerk (Mondiaux 2017)Getty Images

Le polyvalent Sud-Africain, capable d'avaler un 200 m en moins de 20 secondes et un 100 m sous les 10 secondes, ambitionne d'être le premier homme à casser la barrière des 43 secondes au 400 m. Londres semble le théâtre idéal pour cet immense exploit et la concurrence féroce qui l'attend pourrait l'y aider.

Certes, Kirani James, le champion olympique 2012, est absent sur blessures. Mais les deux jeunes loups, l'Américain Fred Kerley (22 ans), 2e performeur de l'année (43 sec 70), et le Bahaméen Steven Gardiner (21 ans), impressionnant en demi-finales (43 sec 89), ainsi que le Botswanais Isaac Makwala ont les moyens de le pousser dans ses derniers retranchements. Ce dernier n'était cependant pas au départ de sa série du 200 m lundi, pour "raisons médicales", selon la Fédération internationale, et dont la présence n'est pas encore confirmé. Ouvrant la porte à un titre un peu plus aisé pour Wayde Van Niekerk.