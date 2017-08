Gatlin : "Les médias ont fait de moi un bad boy et d'Usain un héros"

"Est-ce que je mérite ces huées ? Je ne sais pas, ce n'est pas à moi de le dire." Justin Gatlin est un homme seul. Seul sur le toit du monde après son titre sur 100 mètres samedi soir, conquis devant son compatriote Christian Coleman et, plus encore, évidemment, devant Usain Bolt. Mais l'Américain, ancien dopé, ancien banni, est aussi très seul avec sa victoire. Fait rarissime, et même probablement jamais vu, il a été conspué par l'immense majorité du public britannique samedi, quelques instants après son succès.

Alors, Gatlin n'en pense pas moins. A l'évidence, il juge la pancarte qu'on lui colle dans le dos injuste. Logique. Il est cohérent avec lui-même. Il n'a jamais reconnu avoir triché, adoptant la fameuse défense du "dopage à l'insu de son plein gré". Gatlin a toujours crié au complot ourdi par son ancien masseur. Chacun en pensera ce qu'il veut. Depuis son retour à la compétition, Gatlin gêne. Ses performances suscitent une forme de malaise mais tant que Bolt survolait les débats dans les grands championnats, tout allait bien. Jusqu'à samedi soir...

Devant les médias, après sa triomphale ligne droite, celui qui a été suspendu quatre années entre 2006 et 2010, a livré le fond de sa pensée. Sans se démonter. Mais en répondant un peu à côté de la plaque, quand même. "Qu'est-ce qui justifie qu'on me traite de bad boy ?, a-t-il plaidé lors de sa conférence de presse. Est-ce que je vous ai un jour mal parlé ? Ai-je eu un mauvais comportement ? J'ai toujours serré la main de mes adversaires, je les ai toujours félicités". Certes, mais il feint alors de ne pas voir le vrai problème. Personne ne conteste son attitude irréprochable, mais, pour beaucoup, le simple fait de le voir encore sur le tartan est un problème.

Justin Gatlin, champion du monde à LondresEurosport

" Usain m'a dit 'bravo, tu mérites ta victoire' "

Mais là encore, selon lui, on veut l'enfermer dans un rôle. Le mauvais, bien sûr. Et si le public réagit de cette façon, c'est parce qu'il est chauffé à blanc par une certaine presse. "Les médias ont fait de moi un bad boy et d'Usain un héros", regrette-t-il. Mais Gatlin encaisse. Les remarques. Les sifflets. Tout. Il reste dans son "truc". "Je ne me suis concentré que sur ma course et je n'ai pas entendu les sifflets", dit-il d'ailleurs à propos de l'attitude du public tout au long de ces deux journées.

Mais s'il n'a pas entendu les sifflets d'avant la course, ceux qui ont tonné après la ligne d'arrivée ne lui ont pas échappé. Et il n'en démordra pas : les gens sifflent son passé, au lieu de regarder son présent. "J'ai été puni, mais maintenant je suis propre. J'aide ma communauté, je parle avec des enfants pour qu'ils soient propres", assure-t-il pour sa défense.

Finalement, c'est auprès de son illustre victime du soir, qui fut si longtemps son bourreau, que Gatlin a pu trouver un peu de réconfort. Usain Bolt, magnanime, n'a pas jeté d'huile sur le feu. Bien au contraire. Quand le nouveau champion du monde du 100m s'est agenouillé devant lui peu après la course, le Jamaïcain lui a donné une chaleureuse accolade. "Il m'a dit 'bravo, tu mérites ta victoire', a révélé Gatlin, et ça me touche car ça vient d'un grand monsieur, qui a tant accompli pour notre sport. Il sait comme j'ai travaillé dur."