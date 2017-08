Impérial, Darien jouera une médaille sur le 110m haies

Garfield Darien a pris date. Aérien et très rapide lors de sa demie, le Français s'est qualifié pour la grande finale sur le 110m haies, dimanche soir à Londres, en claquant un chrono canon en 13"17. Il disputera sa finale lundi soir à 22h30 avec de grands espoirs de médaille. En l'absence de Pascal Martinot-Lagarde et Dimitri Bascou, il a démontré qu'il avait l'étoffe d'un patron.

Deux années après sa seule finale mondiale disputée en 2015 à Pékin, où il avait pris la dernière place, le Lyonnais va pouvoir bomber le torse : il visera cette fois une breloque. Auteur d'une demie pleine, le Français a signé une copie sans faute note dans l'exécution. Il l'a surtout fait en évoluant dans une demie très relevée. C'est peut-être ça la plus grande nouvelle.

McLeod encore intouchable

"Je voulais une belle demi-finale pour me préparer pour la finale. J'avais les trois premiers du bilan mondial, c'était une demie sympa. Je sais que des gens pensaient que j'allais m'effondrer, mais ça n'a pas été le cas. Mon père m'a calmé à l'échauffement, pendant lequel j'étais très bien", a indiqué Darien après la course.

Deuxième de sa demie derrière le champion olympique en titre, le Jamaïcain Omar McLeod, auteur d'un chrono en 13"10, Darien a également signé le deuxième meilleur temps des demi-finales devant des clients comme Sergey Shubenkov (13"22), Orlando Ortega (13"23) et l'Américain Aries Merritt (13"25), actuel recordman du monde.

"En séries (dimanche matin), j'avais poussé au début puis je m'étais arrêté à la trois (ndlr : 3e haie). Là, j'ai prolongé un peu plus. Avec un peu plus d'envie, je suis capable d'aller chercher un meilleur chrono. Ça va être ma deuxième finale consécutive. Ca n'est pas négligeable. Il faudra être technique et mettre un peu plus de rythme", a ajouté le hurdler tricolore.