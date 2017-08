Infographie : Ce n'est pas la sortie qu'il souhaitait, mais Usain Bolt restera parmi les plus grands

L'histoire aurait voulu le voir tendre les bras vers le ciel une dernière fois en solitaire. Qu'il soit ce qu'il a toujours été, la Foudre qui s'abat sur ses adversaires et sur l'athlétisme mondial depuis 2007. Mais Usain Bolt n'a pas coupé la ligne en tête, battu par non pas par un mais par deux adversaires, les Américains Justin Gatlin et Christian Coleman. Le sourire sur le visage du Jamaïcain était forcément terni samedi soir. Sa mine radieuse, synonyme d'un palmarès colossal est pourtant bien ce que l'on retiendra d'un des athlètes qui aura marqué son ère.

Sa médaille de bronze, sa 14e durant des championnats du monde, le fait rejoindre son ex-compatriote Merlene Ottey au sommet de la hiérarchie de la compétition. 10 ans après ses débuts en championnats du monde à Osaka, Bolt cumule désormais 11 breloques dorées, deux d'argent et une en bronze.

Sa première médaille d'or en championnats du monde avait éclaboussé la planète entière, abasourdie par un 9"58 que l'on pensait impossible, inhumain. C'était à Berlin, en 2009. À Londres, cette fois, le recordman du monde n'a pas su se hisser seul sur le toit du sprint. Le voilà donc à jamais l'égal de Maurice Greene et Carl Lewis, avec trois titres mondiaux sur 100 mètres. La faute à ce samedi donc, sa première défaite sur 100 mètres dans une grande finale, mais aussi à 2011, son premier véritable échec à Daegu, disqualifié pour un faux départ. La seule entorse à la règle qu'il avait établi : si le Jamaïcain court sur la ligne droite, il la conclut, et devant tout le monde.

Des Mondiaux aux JO où il restera à jamais d'un or immaculé, Bolt a marché sur sa discipline. Et il laisse derrière lui un palmarès incroyable, avec 22 médailles* en grands championnats. Avant peut-être une 23e dans une semaine avec le relais 4X100 de la Jamaïque.

* Usain Bolt a également remporté le relais 4X100 mètres avec la Jamaïque aux Jeux de 2008 avant d'être déchu en 2017 suite au contrôle positif de Nesta Carter.

(Infographie Clovis Museux)