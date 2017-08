Infographie : Malgré la chute, Usain Bolt restera à jamais comme un des plus grands

Ca y est, cette fois, c'est bien fini. Dans un dernier tour de piste inachevé avec le relais jamaïcain, Usain St Leo Bolt a dit au revoir au public de Londres et au monde de l'athlétisme. Contrairement à ses bonnes habitudes, La Foudre s'en va bredouille sur le 4X100m, la faute à une cuisse qui l'a lâché lui et sa carrière plaquée or. La dernière course d'une carrière monstrueuse, marquée du sceau de la domination sur son ère, et plus encore, sur son sport tout entier.

Cette ultime sortie vient conclure dix ans de victoires et de récompenses en tout genre. Bolt laissera à jamais le souvenir de ses records du monde fulgurants, que l'on pensait impossibles. Dans sa légende, il restera aussi comme l'athlète pour qui finale avait pour synonyme médaille, lui offrant un des plus beaux palmarès de l'histoire. Enfin jusqu'à Londres 2017. Le Jamaïcain y a vécu une fin peu flatteuse avec une médaille de bronze sur 100 mètres et cette terrible galipette sur le relais. L'Américaine Allyson Felix lui a même chipé le statut d'athlète le plus médaillé de l'histoire des Mondiaux avec 15 médailles, avant peut-être qu'elle n'en obtienne une seizième dimanche sur le relais 4x400.

Qu'importe. Bolt restera à jamais un grand parmi les grands. Un géant même, qui range ses pointes. Sur 22 médailles en grands championnats*, "Lightning" s'en est allé, laissant son trône à d'autres. Pour les grands moments, pour toutes ces émotions, merci Usain.

* Usain Bolt a également remporté le relais 4X100 mètres avec la Jamaïque aux Jeux de 2008 avant d'être déchu en 2017 suite au contrôle positif de Nesta Carter.

(Infographie Clovis Museux)