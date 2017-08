Kevin Mayer vire en tête après la première journée du décathlon

A mi-chemin de ce décathlon des Championnats du monde, Kevin Mayer est parfaitement dans les temps. Favori pour le titre, il a pleinement assumé ce statut. Le Français a viré en tête vendredi soir après les cinq premières épreuves. Avec 4478 points, il devance l'Allemand Kai Kazmirek de 57 points. Une marge ténue, mais la seconde journée de Mayer est généralement son point fort et il possède des marques de référence supérieures à Kazmirek dans la plupart des cinq dernières épreuves.

Le film de la soirée du décathlon

Le vice-champion olympique est également sensiblement en avance sur ses temps de passage des Jeux de Rio. L'an dernier, lorsqu'il avait décroché la médaille d'argent derrière Ashton Eaton avec 8834 points, Mayer avait basculé avec 4435 points à l'issue de la première journée. Il compte donc 43 points de plus qu'à Rio au même stade de la compétition. Le voilà sur des bases qui pourraient l'amener entre 8900 et 8950 points samedi soir, si tout se passe bien pour lui lors de cette seconde journée.

" Tout s'est passé comme il fallait au bon moment "

La première s'est en tout cas déroulée sans le moindre accroc. Il l'a débutée par un record personnel au 100 mètres (10"70 contre 10"81 lors de sa précédente marque) et l'a achevée de la même manière, en améliorant de deux centièmes son meilleur chrono sur le 400, en 48"26. Et s'il n'a pas battu ses records à la longueur, au poids et à la hauteur, il s'en est souvent approché. Résultat, le voilà en position idéale. "Tout s'est passé comme il fallait au bon moment", s'est-il réjoui en sortant de la piste après son 400m, ultime effort du jour.

Si Kazmirek, qui a fini ce vendredi en trombe à la hauteur et sur 400m, deux de ses points forts, navigue donc encore dans les mêmes eaux que Kevin Mayer en étant en passe de pulvériser son record personnel, les autres sont déjà beaucoup plus loin. Rico Freimuth, un autre Allemand, occupe la troisième place, mais avec déjà 117 points de retard sur le Français. Le Canadien Damian Warner, visiblement pas au mieux physiquement, est à 131 points du leader.

"Si je fais le boulot demain (samedi), normalement, ça devrait le faire assez facilement, la deuxième journée est mon point fort, les autres vont commencer à s'écrouler", a estimé un Kevin Mayer très confiant. L'essentiel, évidemment, c'est la quête du titre de champion du monde, qui serait une grande première au décathlon pour la France. Mais il peut aussi frapper un grand coup en dépassant les 8900 points et, pourquoi pas, titiller la barre mythique des 9000 : s'il est à hauteur de ses records personnels dans les cinq dernières disciplines, Mayer finira à 9112 points, ce qui laisse une certaine marge...