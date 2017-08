Le programme de dimanche : Diniz et Robert-Michon veulent embellir le bilan français

Les finales

50km marche messieurs (8h45)

Un an après une course où il est allé au bout de lui-même à Rio, Yohann Diniz remet le couvert. Jamais sacré aux Mondiaux (2e en 2007), le Français sera sans repères après un début d’année 2017 marqué par deux blessures successives aux côtés. Pour autant, le recordman du monde peut nourrir de grandes ambitions vu le nombre d'absents sur ces Mondiaux. Reste à dompter son propre corps et sa fougue. Dinz est capable du meilleur comme du pire. On lui souhaite le meilleur.

Hauteur hommes (20h)

Parmi les six à avoir réussi la marque de qualifications vendredi (2,31m), Mutaz Essa Barshim est le grand favori à l'or. Le Qatari possède à la fois la meilleure marque de l'année (2,38m) et le record personnel le plus élevé (2,43m, à deux centimètres du record du monde). L'Allemand Przybylko (2,35m cette saison) et le Russe Lysenko (2,34m) sont ses concurrents les plus dangereux. Mais sa marge semble suffisante pour qu'il puisse remporte son premier grand titre, après une médaille d'argent mondiale et une autre olympique.

Disque Femmes (20h10)

L'or semble promis à Sandra Perkovic. Mais derrière la Croate, le podium s'annonce très ouvert. Mélina Robert-Michon peut en profiter. Une nouvelle fois. Vice-championne du monde et olympique, la Française semble avoir retrouvé la grande forme à Londres. Elle a signé sa meilleure perf' de l'année lors des qualifications (63,97m, 4e place). De bon augure.

Melina Robert-Michon voudra remonter sur le podium après sa médaille d'argent du disque aux JO de Rio 2016Panoramic

5000m femmes (20h35)

Après sa démonstration samedi dernier sur 10000m, Almaz Ayana veut son premier doublé. Aux Mondiaux de Pékin, elle s'était contenté d'un titre sur 5000m. L'année suivante, aux JO de Rio, elle s'était offerte l'or sur 10000m mais n'avait pris que la 3e place sur 5000m. Cette fois, ce pourrait être la bonne. Ayana apparaît bien comme la femme à battre.

800m femmes (21h10)

Titrée en 2009 et 2011, Caster Semenya veut retrouver sa couronne mondiale. La Sud-Africaine, championne olympique en titre, s'est baladée en demies signant le meilleur temps des qualifiées (1'58''90). Mais la Burundaise Francine Niyonsaba et l'Américaine Ajee Wilson ont montré qu'elles pouvaient être dangereuses.

Caster Semenya eases into the 800m semifinalsGetty Images

1500m hommes (21h30)

Asbel Kirprop vise la passe de quatre. Triple champion du monde de la discipline, le Kényan égalerait Hicham El Guerrouj s'il venait à remporter un 4e titre mondial consécutif. Mais à 28 ans, il voit la jeune garde de son pays arriver avec fracas. Manangoi (3'28''80) et Cheruiyot (3'29''10) ont été les plus rapides cette saison. Ils sont une menace sérieuse. Gare aussi au Tchèque Jakub Holusa, facile vainqueur de sa demi-finale.

50km marche femmes (8h45)

Pour la première fois de l'histoire, un 50km marche dames se tiendra dans un grand championnat. L'épreuve a été reconnue par l'IAAF à partir du 1er janvier. Qui sera la première championne du monde ? Détentrice du premier record du monde depuis le 15 janvier (4h08'26''), la Portugaise Ines Henriques fait figure de grande favorite. Sur la liste des engagées, elle possède près de 14 minutes d'avance sur la Chinoise Hang Yin. Seulement sept concurrentes seront au départ.

20km marche femmes (13h20)

Championne du monde et olympique en titre, Liu Hong n'est pas là. Et en l'absence des Russes, la chasse à sa succession s'annonce extrêmement âpre. Parmi les nombreuses favorites, le trio chinois Xiuzhi-Na-Jiayu semblent se détacher avec l'Italienne Palmisano, 4e à Rio, et la Mexicaine Maria Guadalupe Gonzalez (2e à Rio).

20km marche hommes (15h20)

Malgré leur statut de champion et vice-champion olympique en titre, Wang Zhen et Cai Zelin n'ont pas été sélectionnés. Mais la Chine s'avance tout de même en favorite avec le meilleur performeur de l'année, Kaihua Wang (1h17'54''). En retrait cette saison, l'Espagnol Miguel Angel Lopez devrait avoir du mal à conserver son titre dans cette discipline extrêmement dense. Kevin Campion a porté son record en 1h20'28'' en mai (20e performeur de l'année). Pour sa 3e participation aux Mondiaux, le triple champion de France espère claquer un premier gros résultat.

4x400m femmes (21h55)

Allyson Félix a l'occasion d'égaler Usain Bolt. Après avoir remporté le 4x100m samedi, l'Américaine a l'occasion de faire grimper sa collection à onze titres mondiaux avec le relais 4x400m américain, grand favori à la victoire. Seul Bolt a fait aussi bien dans l'histoire de l'athlétisme.

Allyson Felix - Mondiaux 2017 - LondresEurosport

4x400m hommes (22h15)

C'est la dernière épreuve de ces Mondiaux. L'ultime feu d'artifice. Les États-Unis, vainqueurs de neuf des dix dernières finales en grands championnats depuis 2004, sont à nouveau les grands favoris. Surtout que le Botswana de Makwala a été sorti en séries. Sixième à Pékin en 2015, le relais tricolore espère faire un peu mieux. Mais pour monter sur la boîte, la bande à Teddy Atine-Vetel devra accomplir un exploit.

Les Français en piste

Yohann Diniz : 50km marche (8h45)

Kévin Campion : 20km en marche (15h20)

Mélina Robert-Michon : Disque (finale à 20h10)

Le programme complet

50km marche – Femmes et Hommes – Finale à 08h45

20km marche – Femmes – Finale à 13h20

20km marche – Hommes – Finale à 15h20

Hauteur – Hommes – Finale à 20h

Disque – Femmes – Finale à 20h10

5000m – Femmes – Finale à 20h35

800m – Femmes – Finale à 21h10

1500m – Hommes – Finale à 21h30

4x400m – Femmes – Finale à 21h55

4x400m – Hommes – Finale à 22h15