Le programme de dimanche : Lavillenie et Mekhissi entrent en piste, Thomson veut venger Bolt

Les finales du jour

Marathon dames (15h)

Mare Dibaba va tenter de devenir la deuxième femme à conserver son titre de championne du monde après la Kényane Edna Kiplagat (2011 et 2013). Bronzée à Rio, l'Ethiopienne aura fort à faire face à la vice-championne olympique Eunice Kirwa. La Bahreïnienne d'origine kenyane possède, sur la liste des engagées, la meilleure marque de l'année (2h21'17''). Une liste où l'on déplore l'absence des cinq plus rapides de la saison, dont la Kenyane Keitany, auteure du 2e chrono de l'histoire en 2h17'01'' au meeting … de Londres. Les absentes ont toujours tort. À Dibaba d'en profiter.

100m dames (demi-finales à 20h10 et finale à 22h50)

Après avoir pleuré la défaite d'Usain Bolt, la Jamaïque espère relever la tête avec Elaine Thompson. Elle a de grandes chances de le faire. Sur la ligne droite, la Jamaicaine est la grande favorite après son doublé olympique à Rio l'an dernier (100m-200m). C'est toujours bon à prendre : sa demi-finale est de loin la plus facile sur le papier. Elle pourra donc en garder sous le pied avant la finale, qui se disputera moins de trois heures plus tard. Ses rivales ne pourront sans doute pas en faire autant. L'Américaine Bowie (10''90 cette saison), la Trinidadienne Ahye (10''82), la Nigériane Okagbaré-Ighoteguonor (10''99) et les Ivoiriennes Ta Lou (10''90) et Ahouré (10''83) figurent toutes dans la même demie. Au moins une se retrouvera sur le carreau.

Elaine Thompson lors des Mondiaux 2017Getty Images

Perche dames (20h)

Les qualifications ont déjà éliminé une favorite au titre, Jennifer Suhr, recordwoman du monde indoor (5,03m) et championne olympique ici-même en 2012. L'Américaine out, le chemin semble un peu plus dégagé pour Ekaterini Stefanidi. La Grecque, championne d'Europe et olympique en titre, a fait forte impression vendredi en se contentant d'un seul saut pour rallier la finale, effaçant 4,60m dès son premier essai. La course à l'or reste tout de même ouverte. Cinq filles sont allées au-delà des 4,80m cette saison, dont la championne du monde en titre, la Cubaine Yarisley Silva.

Lancer du poids messieurs (21h35)

Ryan Crouser (22,65m cette saison) et Joe Kovacs (22,57m), champion du monde en titre, semblaient intouchables avant d'arriver à Londres. Mais les Américains, auteurs d'un doublé l'an passé à Rio, ont évolué assez loin de leur meilleur niveau, ce qui rend le concours du poids plus ouvert que prévu. Le Néo-Zélandais Tomas Walsh, meilleur perf' des qualifications avec un jet à 22,14m, peut en profiter. Tout comme l'Allemand David Storl, bien décidé à retrouver sa couronne mondiale après un premier titre en 2013.

Heptathlon (longueur, Javelot, 800m, à partir de 11h)

Tout reste à jouer avant la dernière journée. Après quatre épreuves, l'Allemande Carolin Schafer (4036 points) n'a qu'une infime avance sur la championne olympique en titre, la Belge Nafissatou Thiam (4014). Derrière, la Cubaine Yorgelis Rodriguez (3905) reste en embuscade. Tout comme la Britannique Johnson-Thompson (3838), revenue dans le jeu après un 200m canon. En revanche, Antoinette Nana Djimou semble trop loin pour rêver encore un podium. La Française, 4e aux JO de Londres en 2012, n'est que 16e avec 3629 points.

Nafissatou Thiam of Belgium competes in the Women's Heptathlon Javelin Throw on Day 8 of the Rio 2016 Olympic Games at the Olympic Stadium on August 13, 2016 in Rio de Janeiro, BrazilGetty Images

Les autres épreuves

110m haies (séries à 14h15, demies à 21h10)

Avec les forfaits de Martinot-Lagarde, Belhocian et Bascou, les chances françaises sur la distance reposent (principalement) sur les épaules de Garfield Darien. Ça tombe bien. Le hurdler de 29 ans n'a jamais été aussi rapide que cette saison. Le vice-champion d'Europe 2010 a abaissé son record de six centièmes à Ostrava fin juin (13''09). Seuls le Russe Sergey Shubenkov (13''01) et les Jamaïcains Omar Mcleod (12''90) et Ronald Levy (13''05'') sont allés plus vite cette année. Alors, Darien peut croire en la médaille. Mais avant de rejoindre la finale, stade qu'il avait atteint en 2015 (8e), il faudra passer le cap des séries et des demies ce dimanche. Jamais une sinécure au 110m haies.

Garfield Darien à Ostrava le 28 juin 2017Getty Images

3000m steeple (séries)

Il reste ambitieux. Mahiedine Mekhissi-Benabbad entre en lice avec l'espoir de décrocher un premier titre planétaire (finale mardi). Le Rémois aux cinq médailles mondiales sur 3000m steeple (trois aux JO, deux aux Mondiaux) n'a pas connu la préparation rêvée, avec une blessure au tendon d'achille en avril. Les séries donneront un bon indicateur de son niveau de forme face aux Kényans et à l'Américain Evan Jager, considéré comme le grand favori après sa démonstration au meeting de Monaco.

Perche (qualifications à 11h40)

Convalescent en début de saison et papa depuis peu, Renaud Lavillenie n'est pas au top de sa forme. C'est peu de le dire. Toujours en quête d'un premier sacre mondial, le recordman du monde n'a pas fait mieux que 5,87m cette année. Les accrocs ont été nombreux (Charléty, Monaco...) et Sam Kendricks lui a ravi l'étiquitte de favori. En arrivant à Londres, terre de son chef d'oeuvre olympique en 2012, le Clermontois est ainsi en recherche de confiance. Il ne faudra pas en manquer pour franchir 5,75m, la barre qualificative fixée ce dimanche.

Les Français en piste

Antoinette Nana Djimou : heptathlon (longueur, javelot, 800m, à partir de 11h)

Mahiedine Mekhissi-Benabbad et Yoann Kowal : 3000m steeple (series, 11h05)

Renaud Lavillenie, Valentin Lavillenie, Kévin Menaldo et Axel Chapelle : perche (qualifications, 11h40)

Victor Coroller, Mamadou Kassé Hanne et Ludvy Vaillant : 400m haies (séries, 12h05)

Ele- Mariama Diarra et Déborah Sananes : 400m (séries, 12h55)

Garfield Darien et Aurel Manga : 110m haies (séries, 14h15)

Le programme complet de dimanche

Session matinale :

Heptathlon – Femmes – Longueur à 11h

3 000 m steeple – Hommes – Séries à 11h05

Perche – Hommes – Qualifications à 11h40

Marathon – Hommes – Finale à 11h55

400 m haies – Hommes – Séries à 12h05

Heptathlon – Femmes - Javelot à 12h45

400 m – Femmes – Séries à 12h55

110 m haies – Hommes – Séries à 14h15

Marathon – Femmes – Finale à 15h

Session nocturne :

Perche – Femmes – Finale à 20h

Javelot – Femmes – Qualifications à 20h05

100 m – Femmes – Demi-finales à 20h10

400 m – Hommes – Demi-finales à 20h40

110m haies – Hommes – Demi-finales à 21h10

Poids – Hommes – Finale à 21h35

Heptathlon – Femme – 800 m à 21h40

800 m – Hommes – Demi-finales à 22h15

100 m – Femmes – Finale à 22h50