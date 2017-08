Le programme de lundi : Garfield Darien jouera la médaille, Laura Muir veut la gloire

Les finales du jour

Marteau dames (20h)

Après deux ans de trouble, Alexandra Tavernier a relevé la tête samedi lors des qualifications. Son marteau est retombé à 72,69 m dès son premier essai. Et elle n'avait plus lancé aussi loin depuis sa médaille de bronze surprise à Pékin en 2015. La confiance revient au meilleur moment. Mais vu la concurrence, remonter sur le podium serait un authentique exploit. Huit des douze engagées ont lancé plus loin que la Française cette saison. Dont Anita Wlodarczyk, immense favorite pour conserver son titre. En plus de l'or, la Polonaise semble même en capacité d'améliorer son record du monde (82,98m).

Triple saut dames (21h25)

Dans sa quête d'un troisième titre mondial consécutif, la Colombienne Catherine Ibarguen devra dompter l'ambitieuse Yulimar Rojas. La Vénézuélienne de 22 ans détient la meilleure performance de l'année (14,96m, soit dix centièmes de mieux qu'Ibarguen). Et elle veut prendre sa revanche de Rio, où Ibarguen l'avait privé de l'or olympique. Olga Rypakova sera également à surveiller. La Kazakhe, championne olympique en 2008 et bronzée en 2016, a connu un début de saison délicat. Mais elle semble revenir au moment opportun. C'est elle qui a signé la meilleur perf' des qualifications (14,57m).

110m haies (22h30)

La France tient là sa première vraie chance de médaille. Septième à Pékin en 2015, Garfield Darien semble en mesure d'accrocher son premier podium mondial. Le Français a fait forte impression dimanche en signant le deuxième temps des qualifiés (13''17) derrière Omar McLeod (13''10). Le titre semble promis au Jamaicain. Derrière, Darien ferait un beau vice-champion du monde.

1500m dames (22h50)

L'issue de cette finale semble aussi indécise que l'ambiance promet d'être folle dans le stade Olympique. Le public londonien sera à fond derrière les Britanniques Laura Muir et Laura Weigthman, qui rêvent d'une médaille. Mais les grandes favorites sont ailleurs. Pour sa première finale sur cette distance, la spécialiste du 800m Caster Semenya fait figure d'épouvantail. D'autant que Genzebe Dibaba, championne du monde en titre, a montré ses limites au tour précédent (repêchage au temps). Les demies ont été remportées par la Kényane Kipgyeon (championne olympique à Rio) et la Néerlandaise Stefan Hissan (meilleure performeuse de l'année). Elles peuvent en faire autant lors de la finale.

Laura Muir va tenter de briller devant son public en finale du 1500m damesAFP

Les autres épreuves

Triple saut messieurs (qualifications, 19h35)

S'il est orphelin de Teddy Tamgho, le triple saut français regorge de talents et sera représentée par trois éléments à Londres. Trois chances d'atteindre la finale. Benjamin Compaoré peut s'approcher du podium s'il retrouve la magie de Zurich, où son bond à 17,48m lui avait offert l'or des championnats d'Europe en 2014. Jean-Marc Pontvianne, 23 ans, et Melvin Raffin, 18 ans, peuvent également nourrir des ambitions pour leur premier grand championnat. L'immense favori reste Christian Taylor qui, avant de viser le record du monde de Jonathan Edwards, ne devrait avoir aucun mal à franchir la marque des qualifications ce mardi, fixée à 17 mètres.

200m messieurs (séries, à 19h30)

À la veille de sa finale du 400m, Wayde Van Niekerk va tenter de ne pas trop entamer sa jauge d'énergie pour son entrée en lice au demi-tour de piste. La gestion des efforts s'avèrera sans doute cruciale pour le Sud-Africain, en quête du doublé 200m-400m. Christophe Lemaître n'aura pas le luxe de calculer pour passer ce premier tour. Blessé en début de saison, le médaillé de bronze olympique à Rio n'a pas fait mieux que 20''29 cette saison (36e rang performeur de l'année).

En séries du 200m, Wayde van Niekerk va tenter de préserver ses forces à la veille de la finale du 400mGetty Images

400m dames (demi-finales, 21h55)

Felix - Miller, à qui la belle ? Tenante du titre après son sacre à Pékin, Allyson Felix va viser un deuxième titre sur 400m après Pékin 2015. Auteur d'un chrono en 52"44, l'Américaine, détentrice de la meilleure performance de l'année en 19"65 en mai dernier, est restée en contrôle lors des séries. De son côté, Shaunae Miller a claqué un 50"97 pour son entrée en lice. Championne olympique en titre devant Felix, la Bahaméenne est parvenue à passer deux fois sous les 50" avant de débarquer à Londres. Si les deux vont en finale, ce sera leur première confrontation de la saison.

400m haies messieurs (demi-finales, 21h20)

Trois Français en demies. Un dans chaque série. Si Victor Coroller, 20 ans, et Ludvy Vaillant, 22 ans, devraient s'arrêter là pour leur premier grand championnat, Mamadou Kasse Hann pourrait bien prolonger son bail jusqu'en finale. Un stade qu'il avait déjà atteint à Moscou en 2013 (7e). Le trentenaire détient le meilleur temps des engagés dans sa demie. Il peut être ambitieux.

Les Français en piste

Jeffrey John et Christophe Lemaître : 200m (séries, 19h30)

Benjamin Compaoré, Jean-Marc Pontvianne, Melvin Raffin : Triple saut (qualifications, 19h35)

Alexandra Tavernier : Marteau (finale, 20h)

Victor Coroller, Mamadou Kasse Hann, Ludvy Vaillant : 400m haies (demi-finales, à 21h20)

