Le programme de samedi à Londres : Bolt pour l'histoire, Van Niekerk, Thompson et Bosse en piste

Les finales du jour

100m (demi-finales à 20h05 et finale à 22h45)

L’épreuve reine va rendre son verdict. Usain Bolt va tenter de décrocher le dernier titre individuel de sa carrière à l'occasion de cette finale du 100m. Auteur d’un chrono en 10''07 en séries, le Jamaïcain va viser un 4e titre de champion du monde sur la distance, le 12e de sa carrière. La finale est prévue à 22h45. Reste à passer le stade des demies, qui débuteront samedi soir à partir de 20h05.

10000m dames

Détentrice du record du monde depuis son titre olympique à Rio l'an passé (29'17''45), Almaz Ayana devait être la grande favorite. Oui mais voilà, un flou total entoure son niveau de forme. Touché par plusieurs blessures, l'Éthiopienne n'a pas disputé la moindre course cette année. Sa marge chronométrique reste importante sur ses rivales, toutes Éthiopiennes, qui n'ont pas fait mieux que les 30'40''87 de Gelete Burka cette année. Elle devra surtout se méfier de Tirunesh Dibaba. La triple championne du monde sur la distance, et 3e à Rio l'an passé, n'a pas couru de 10000m cette année. Mais elle a montré qu'elle était en forme en prenant la 2e place du Marathon de Londres avec un super chrono (2h17'56'')

Saut en longueur hommes

Luvo Manyonga face à la meute. Meilleur performeur mondial de l’année, avec un saut en 8,65m, le Sud-africain va partir favori lors de la finale du saut en longueur. En quête de son premier titre de champion du monde, Manyonga, médaillé d’argent lors des Jeux de Rio, a signé le 4e meilleur saut lors des qualifications vendredi soir en passant un 8,12m à son premier essai.

C’est le Tchèque Radek Juska qui a signé la meilleure performance lors de ces qualifications en sautant à 8,24m à sa deuxième tentative. Le Cubain Maykel Masso a claqué un saut à 8,15m devant un autre Sud-africain, Ruswahl Samaii (8,14m), le deuxième meilleur performeur de l’année (8,49m). Le champion olympique en titre Jeff Henderson a lui été sorti dès les qualifications.

Lancer du Disque hommes

On devrait assister à une bagarre à quatre pour la médaille d’or et le podium. Robert Harting, le triple champion du monde, s’est qualifié pour la finale en assurant les minimas dès son premier jet à 65,32m. Même cas de figure pour son adversaire de toujours, le Polonais Piotr Malachowski qui a passé un jet à 65,13m.

Les deux hommes ont subi la loi du Suédois Daniel Stahl, qui a passé un impressionnant 67,64m à son deuxième essai. Le Lituanien Andrius Gudzius a terminé de peu derrière lui avec un premier essai à 67,01m.

Robert Harting lors des Mondiaux de Londres 2017Getty Images

Les autres épreuves

400m (séries)

Ce sera le premier temps fort de la journée. Wayde Van Niekerk débute ces Mondiaux à l'occasion des séries du 400m. Auteur du record du monde (43''03) à Rio l'été dernier, le champion olympique va sans doute en garder sous le pied en vue du doublé qu'il vise avec le 200m. Mais le premier tour de piste du Sud-africain vaudra le détour. On suivra également de près l'Américain Fred Kerley (43''70 cette année). Ainsi que les Français Teddy Atine-Venel (présent dans la série de Van Niekerk) et Mamoudou Eliman Hanne. Ces deux-là auront fort à faire pour rallier les demies.

Heptathlon (première journée)

Antoinette Nana Djimou veut battre le record de France détenue par Eunice Barber depuis 2005 (6889 points) à Londres. Il le faudra bien si la double championne d'Europe veut décrocher un podium, le premier de sa carrière au niveau mondial. La grande favorite est la championne olympique en titre, la Belge Nafissatou Thiam a frappé fort à Gotzis, fin mai, en devenant la 3e femme à briser la barrière des 7000 points (7013). Quatre épreuves sont au programme de la première journée pour les heptathlètes.

800m hommes (séries)

En l'absence du maître David Rudisha, recordman du monde, tenant du titre et double champion olympique, le 800m s'annonce plus ouvert que jamais. Personne n'a couru en moins de 1'43'' cette année. La meute des prétendants est longue comme un double tour de piste. Mais le Kényan Emmanuel Kipkurui Korir semble partir avec une petite longueur d'avance avant le début des séries. Meilleur performeur mondial de l'année (1'43''10), le Kényan n'a encore jamais été battu cette saison. Pierre-Ambroise Bosse, qui rêve d'une première médaille mondiale, tâchera de passer sans encombre ce premier tour souvent piégeux.

100m dames (séries)

Ce n'est que le premier tour. Mais ça sent déjà bon l'embouteillage. Dix-sept femmes sous les 11'10'' cette année, dont sept sous le mur des dix secondes. La liste des engagées pour les séries du 100m féminin est particulièrement fournie en sprinteuses supersoniques. Carolle Zahi (11''13) et Orphée Nola (11''22) devront claquer leur record pour espérer une qualif'. En l'absence de la tenante du titre, Shelly Ann-Fraser Pryce, qui attend un heureux événement, la Jamaïcaine Elaine Thompson fait figure de favorite. La championne olympique en titre du 100 et 200m est la seule à avoir couru en moins de 10''80 cette année (10''71). Elle vise à nouveau le doublé. Sa mission démarre ce samedi matin.

Elaine Thompson lors du meeting de Londres / Ligue de Diamant 2017Getty Images

Les Français en piste

Hommes

400m (séries, 11h45) : Teddy Atine-Venel et Mammadou-Elimane Hanne

800m (séries, 13h45) : Pierre-Ambroise Bosse et Samir Dahmani

100m (demi-finale, 20h05) : Jimmy Vicaut

Femmes

Heptathlon (100m haies, hauteur, poids et 200m, dès 11h05) : Antoinette Nana Djimou

100m (séries, 12h45) : Orphée Néola,et Carolle Zahi

Marteau (qualifications, groupe B, 13h05) : Alexandra Tavernier

Le programme complet de samedi