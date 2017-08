Le programme de vendredi : Mayer et Robert-Michon entrent en scène, Schippers vise l'or

Les finales à suivre

Décathlon (A partir de 11h00 : 100m, Longueur, Poids, Hauteur, 400m)

La première journée du décathlon marque évidemment l'entrée en lice de l'une des stars de l'athlétisme tricolore. A savoir Kevin Mayer, vice-champion olympique à Rio derrière Ashton Eaton. L'Américain ayant pris sa retraite, le Français est naturellement devenu le favori de la compétition à Londres, lui qui avait réalisé 8834 points au Brésil. Les cinq premières épreuves revêtiront une grande importance dans la quête de titre du Francilien. Sa forme cette saison ? Champion d'Europe en salle à Belgrade en mars dernier, Mayer a battu deux de ses records personnels lors du meeting de Paris en juillet (110m haies et javelot). De quoi se montrer optimiste. L'autre Français engagé, Bastien Auzeil (27 ans), évoluera dans l'ombre de son compatriote.

Vidéo - Mayer, le prince qui veut devenir roi à Londres 01:13

Saut en longueur femmes (20h10)

Les qualifications ont accouché mercredi d'un drôle de scénario. Aucune des femmes engagées n'a réussi à réaliser les 6,70m nécessaires pour se qualifier en finale. Une surprise qui n'en est pas vraiment une, dans la mesure où les conditions météorologiques n'ont pas aidé les participantes. Il a donc fallu se pencher sur les performances et prendre les 12 meilleurs sauts. Et à ce petit jeu-là, les favorites s'en sont sorties sans dommage. La championne olympique en titre, Tianna Bartoletta (6,64m), sa dauphine, Brittney Reese (6,50m), Ivana Spanovic (6,62m) ou encore Darya Klishina (6,66m) pourront bien prétendre au titre ce vendredi.

Lancer du marteau hommes (21h30)

Favori de la discipline, le Polonais Pawel Fajdek n'a pas eu à forcer son talent pour franchir les qualifications. Son jet à 76,82m dès le deuxième essai lui a ouvert les portes de la finale. La meilleure performance réalisée mercredi - 76,85 m - à Londres a toutefois été l'œuvre de son compatriote, Wojciech Nowicki, qui demeure un sérieux prétendant au podium. Le Français Quentin Bigot sera aussi de la partie après avoir envoyé son marteau à 76,11m, soit le troisième jet des qualifications.

3000m steeple femmes (22h25)

Les séries du 3000m steeple n'ont fait que confirmer la domination des Kényanes sur la discipline. Elles seront quatre en finale, dont la championne du monde en titre, Hyvin Kiyeng Jepkemoi ou la toute jeune Celliphine Chepteek Chespol, 18 ans. Mais elles devront faire face à la redoutable Ruth Jebet, médaillée d'or à Rio et détentrice du record du monde, établie à Paris le 27 août 2016 (8'52"78). L'Américaine Emma Coburn, bronzée aux JO, sera elle aussi présente avec, à n'en pas douter, l'envie de semer le trouble.

200m femmes (22h50)

Au regard des demi-finales, trois femmes se dégagent assez nettement par rapport à leurs concurrentes. Celle qui a fait la meilleure impression est Dafne Schippers, qui possède qui plus est un record personnel en 21"63. Mais rien n'est pour autant gagné pour la Néerlandaise car la Bahaméenne Shaunae Miller-Uibo, qui a échoué au pied du podium sur 400m, a également survolé ses différentes courses lors des Mondiaux. Elle a par ailleurs réalisé un temps similaire à Schippers lors des demies (22"49). La troisième prétendante, c'est Marie-Josée Ta Lou, argentée sur 100m. L'Ivoirienne semble dans la forme de sa vie. Et elle a claqué un temps de 22"50 en se relâchant complètement pour aller en finale.

Dagne Schippers lors des Mondiaux 2017 d'athlétismeGetty Images

Les autres épreuves

Lancer du disque femmes (Qualifications à 11h10 et 12h35)

Médaillée d'argent lors des derniers Jeux Olympiques, Mélina Robert-Michon entame les championnats du monde vendredi avec l'envie de rééditer la performance de Rio. Et ce, en dépit d'un début de saison compliqué au cours duquel elle n'a pas réussi un jet au-delà de 63,63m. Si le podium reste évidemment envisageable, l'or a de grandes chances de revenir, comme au Brésil, à la Croate Sandra Perkovic, qui a réalisé un joli 71,41m mi-juillet en Suisse, une performance inédite depuis 1992. Les Cubaines Denia Caballero (bronze à Rio) et Yaime Perez seront également de sérieuses clientes. Pour aller en finale, il faudra réaliser 62,50m ou faire partie des 12 meilleures lançeuses.

Melina Robert-Michon, médaille d'argent du disque aux JO de Rio 2016AFP

100m haies femmes (Qualifications à 11h45, Demi-finales à 20h05)

Les Mondiaux de Londres seront l'occasion pour Kendra Harrison d'afficher son talent lors d'une grande compétition. Eliminée lors des demi-finales à Pékin à cause d'un faux départ, non qualifiée pour les JO de Rio à l'issue des sélections, l'Américaine de 24 ans a battu il y a tout juste un an dans la capitale anglaise, le record du monde de la discipline en 12"20. En l'absence de la championne olympique en titre, Brianna Rollins, suspendue un an après avoir manqué à ses obligations vis-à-vis du programme antidopage, elle sera la grande favorite. Sa principale concurrente ? Sa compatriote Nia Ali, médaillée d'argent à Rio.

Saut en hauteur hommes (Qualifications à 12h15)

Pour se qualifier en finale, les sauteurs devront effacer une barre hissée à 2,31m. Ce qui devrait être une formalité pour le Qatari Mutaz Essa Barshim ainsi que pour les Ukrainiens Bohdan Bondarenko et Andriy Protsenko. Ces derniers sont les seuls parmi les athlètes présents à Londres à avoir sauté plus de 2,40m au cours de leur carrière. Ils viseront bien entendu le titre, d'autant que le champion olympique de Rio, Derek Drouin, a dû déclarer forfait en raison d'une blessure au tendon d'Achille.

800m femmes (Demi-finales à 20h35)

Pas de surprise majeure lors des séries. La championne olympique en titre, Caster Semenya, a facilement remporté sa course et s'avance une nouvelle fois comme une sérieuse prétendante pour le titre. Sa dauphine à Rio, Francine Niyonsaba, devrait filer sans trop de problème en finale. Et sérieusement concurrencer la Sud-Africaine. C'est elle qui a réalisé le meilleur temps des séries en descendant sous les deux minutes (1'59"86). Attention également à l'Américaine Ajee Wilson, qui devrait être de la partie. Il y aura en tout cas huit places : deux dans chacune des trois demies ainsi que deux places au temps.

Caster SemenyaGetty Images

1500m hommes (Demi-finales à 21h10)

Il n'y aura pas de Français en demi-finales. Mahiedine Mekhissi a échoué dans sa quête en se faisant sortir lors des séries. Les favoris seront, eux, au rendez-vous. A commencer par le Kényan Asbel Kiprop, triple champion du monde (2011, 2013, 2015). Le médaillé de bronze à Rio, Nick Willis, fera partie des athlètes à suivre. Le champion olympique en titre, Matthew Centrowitz, à la peine depuis le début de saison, est en revanche passé à la trappe dès les séries.

Les Français en piste

Bastien Auzeil et Kevin Mayer : Décathlon (A partir de 11h00)

Mélina Robert-Michon : Lancer du disque (Qualifications groupe B à 12h35)

Quentin Bigot : Lancer du marteau (Finale à 21h30)

Quentin BigotGetty Images

Le programme complet

Matinée :

Décathlon Hommes - 100m à 11h00

Lancer du disque Femmes - Qualifications groupe A à 11h10

100m haies Femmes - Séries à 11h45

Décathlon Hommes - Saut en longueur à 12h05

Saut en hauteur Hommes - Qualifications à 12h15

Lancer du disque Femmes - Qualifications groupe B à 12h35

Décathlon Hommes - Lancer du poids à 13h55

Soirée :

Décathlon Hommes - Saut en hauteur à 18h00

100m haies Femmes - Demi-finales à 20h05

Saut en longueur Femmes - Finale à 20h10

800m Femmes - Demi-finales à 20h35

1500m Hommes - Demi-finales à 21h10

Lancer du marteau Hommes - Finale à 21h30

Décathlon Hommes - 400m à 21h45

3000m steeple Femmes - Finale à 22h25

200m Femmes - Finale à 22h50