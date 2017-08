Le programme de samedi : Mayer veut écrire la légende, Bolt l'achever en beauté

Les finales

Décathlon hommes (110m haies, disque, perche, javelot et 1500m, à partir de 11h)

Tout va bien pour Kévin Mayer. Et même mieux que ça. Le Français est en tête à mi-parcours. Comme prévu. Il compte 57 points d'avance sur l'Allemand Kai Kazmirek et 127 sur son compatriote Rico Freimuth. Pour l'or, c'est donc très bien parti. D'autant que la seconde journée lui a toujours été plus favorable. Pour le record de France, ça sent bon aussi. Mayer possède 43 points de marge sur son temps de passage de Rio, où il avait claqué 8834 points.

Et vu ses progrès (notamment sur 110m haies et javelot), il pourrait même viser plus grand. Très grand même. La barre des 9000 points, par exemple. S'il venait à égaler ses records personnels sur l'ensemble des cinq dernières épreuves, il terminerait son décathlon avec 9112 points. Soit un nouveau record du monde. Utopique ? Peut-être. Mais la forme du vice-champion olympique est telle que plus rien ne lui semble impossible.

Vidéo - Sur 400m, Mayer a fini sa journée comme il l'avait commencée : par un record personnel 01:08

Et si une autre marque mythique tombait ce samedi dans ces Mondiaux ? Le record trentenaire de Stefka Kostadinova (2,09m) est en tout cas sous la menace de Maria Lasitskene. Cette année, la Russe l'a attaqué à deux reprises. En vain, certes. Mais quid de la 3e tentative ? Celle qui concourt sous drapeau neutre à Londres a déjà passé 2,06 m cette saison. Une marque qui n'avait plus été atteinte depuis six ans.

4x100m messieurs (22h50)

C'est la vraie der pour Usain Bolt. Pour la toute dernière course de sa carrière, le Jamaïcain aura à cœur de finir sur une note dorée. Pas comme sur le 100m, où sa dernière course individuelle s'est soldée par une 3e place. Avec Bolt en leader, la Dream team caribéenne semble favorite. Elle n'a plus perdu un relais mondial ou olympique depuis dix ans, hormis la disqualification a posteriori du quatuor qui avait triomphé à Pékin en 2008. Les Français, eux, devront profiter de circonstances favorables s'il veut nt un coup à jouer avec Lemaître et Vicaut. Pour la médaille bien plus que pour le titre.

100m haies femmes (21h05)

À un centième près, Kendra Harrison aurait pu regarder la finale à la télé. La recordwoman du monde (12''20) a frôlé l'élimination en demies. Mais malgré un départ catastrophique, elle a fini par être repêchée au temps (12''86). Pour un centième donc. Un gros avertissement sans frais qui ne doit évidemment pas rassurer l'Américaine. Sacréé ici-même lors des JO 2012, Sally Pearson sera à l'affût du moindre faux pas (12''53, meilleur temps des demies).

Javelot hommes (21h15)

L'Allemagne peut rêver d'un triplé historique. Elle possède les trois meilleurs performeurs de l'année. Johannes Vetter (meilleur jet en qualifications, 91,20m), Andreas Hoffman (6e aux Mondiaux 2015) et Thomas Rohler (champion olympique en titre) sont des jeunes aux dents longues qui ne devraient laisser que des miettes à leurs adversaires. C'est ce dont rêve l'Allemagne, sevrée d'or jusqu'à présent.

5000m hommes (21h20)

Comme Bolt, il va tirer sa révérence (sur la piste en tout cas). Et comme le Jamaïcain, il devrait recevoir une dernière ovation monumentale. Triple tenant du titre sur la distance, Mo Farah va tenter de finir en beauté devant son public. Il vise un 5e doublé consécutif 10000-5000m sur la scène planétaire (deux aux JO et trois aux Mondiaux). Une semaine après sa démonstration sur le 10000m, le Britannique fait figure de grandissime favori. Tout indique une sortie historique.

Mo FarahGetty Images

4x100m femmes (22h30)

En pleine reconstruction, le relais tricolore peut espérer décrocher sa première finale mondiale depuis 2011. À Nassau au printemps, l'équipe emmenée par Ayodele Ikuesan avait pris la 5e place des Mondiaux de relais. Sans Fraser-Pryce et Campbell-Brown, la Jamaïque d'Elaine Thompson, quadruple tenante titre, ne part pas favorite. Un statut sur les épaules des Américaines, titrées lors des deux derniers JO et qui comptent Tori Bowie dans ses rangs.

Les autres épreuves

Séries du 4x400 femmes (12h20) et hommes (12h50)

Dans le jardin préféré des Américains, les relais bleus aimeraient ne pas rester au coin. Plus que de médailles, ils rêvent surtout d'une finale. Ce sera dure pour les filles, privées de Marie Gayot (fin de carrière) et Floria Guei (blessée). Mais c'est jouable pour les garçons, qui s'étaient classés 6e en 2015 et ont progressé depuis.

Les Français en piste

Kevin Mayer et Bastien Auzeil : décathlon (110m haies, disque, perche, javelot et 1500m, à partir de 11h)

4x100m femmes (série à 11h35) : Ayodele Ikuesan, Orphée Néola, Orlann Ombissa-Dzangue, Maroussia Paré, Fanny Peltier, Estelle Raffai et Carolle Zahi

4x100m hommes (série à 12h04) : Guy-Elphège Anouman, Gautier Dautremer, Stuart Dutamby, Jeffrey John, Christophe Lemaitre, Jimmy Vicaut et Meba-Mickael Zeze

4x400m femmes (série à 12h20) : Louise-Anne Bertheau, Elea-Mariama Diarra, Estelle Perrossier, Agnès Raharolahy et Déborah Sananes

4x400m hommes (série à 12h50) : Teddy Atine-Venel, Gilles Biron, Victor Coroller, Mamadou Kasse Hann, Mamoudou-Elimane Hanne, Thomas Jordier et Ludvy Vaillant

Le programme

Décathlon – Hommes – 110 m haies à 11h00

4x100m – Femmes – Séries à 11h35

4x100m – Hommes – Séries à 11h55

Décathlon – Hommes – Disque à 12h

4x400m – Femmes – Séries à 12h20

4x400m – Hommes – Séries à 12h50

Décathlon – Hommes – Perche à 15h15

Décathlon – Hommes – Javelot à 18h30

Hauteur – Femmes – Finale à 20h05

100m haies – Femmes – Finale à 21h05

Javelot – Hommes – Finale à 21h15

5000m – Hommes – Finale à 21h20

Décathlon – Hommes – 1500 m à 21h45

4x100m – Femmes – Finale à 22h30

4x100m – Hommes – Finale à 22h50