Le programme du jour : Taylor s'attaque au Goéland, Van Niekerk et Makwala vont s'expliquer sur 200m

Les finales à suivre

Triple saut messieurs (21h20)

Allez, on va se mouiller un peu. Le titre reviendra à un Américain. Bon d'accord, la prise de risque est minime. Seul homme au-delà de 18 mètres cette saison (18,11m), Christian Taylor fait figure d'immense favori. Et derrière le double champion du monde (2009 et 2011) et olympique en titre (2008 et 2012), les deux meilleurs performeurs sur la start-list sont aussi sous bannière étoilée : Will Claye (17,91m cette saison) et Chris Benard (17,48m). Mais plus que l'or, Taylor pense surtout au record du monde de Jonathan Edwards (18,29m). À Pékin, il y a deux ans, il avait échoué à huit centimètres de la marque du Goéland. Taylor a le record dans les jambes. Et il ne veut plus attendre.

Christian Taylor en 2017Getty Images

400m haies dames (22h35)

Là aussi, la grande favorite est américaine. Championne olympique en titre, auteur d'un chrono en 52''64 lors des sélections US (le 6e plus rapide de l'histoire, à 30 centièmes du record du monde), Dalilah Muhammad est la nouvelle star de la discipline. Mais elle n'a encore jamais décroché l'or mondiale (2e en 2013). Deux adversaires peuvent lui compliquer la vie. Sa compatriote Kori Carter (52''96 cette saison). Et la double tenante du titre Zuzana Hejnova. La Tchèque n'a pas fait mieux que 54''22 cette année. Mais elle retrouve la forme au bon moment. Le meilleur temps des demies ? C'est elle, en 54''59. Pour autant, Hejnova ne s'enflamme pas. Elle sait qu'il faudra aller beaucoup plus vite pour jouer la gagne en finale.

200m messieurs (22h52)

Si attendu, le duel entre Wayde Van Niekerk et Isaac Makwala aura bien lieu. Mais aussi invraisemblable que cela paraisse, ça relève presque du miracle. Car l'un et l'autre ont bien failli ne jamais voir la finale ! À deux centièmes près, le Sud-Africain, fraîchement sacré sur 400m, se faisait chiper la dernière place des qualifiés au temps par Christophe Lemaitre. Pour Makwala, c'est beaucoup plus rocambolesque. Soi-disant touché par l'épidémie de gastro-entérite (on attend le fin de mot de l'histoire), le Botswanais s'est retrouvé interdit de départ en finale du 400m. Mais aussi des séries du 200m.

Contre toute attente, l'IAAF lui a finalement accordé une seconde chance pour le 200m. Mercredi, Makwala a ainsi pu courir une série (tout seul!) juste avant les demies. Pas une mince affaire sous la pluie londonienne. Mais Makwala s'est fait violence pour passer avec brio ces deux tours très rapprochés. Revanchard et visiblement en bonne santé, il jouera donc bien le titre ce jeudi soir. De quoi déjà réparer (en partie) ce qui s'apparente à une vraie injustice pour le meilleur performeur de l'année (19''77).

Wayde van Niekerk of South Africa reacts after competing in the Men's 200 metres semi finals during day six of the 16th IAAF World Athletics Championships London 2017 at The London Stadium on August 9, 2017 in London, United Kingdom.Eurosport

Les autres épreuves

5000m dames (série à 19h30)

Quatre jours après avoir écrasé la finale du 10000m, Almaz Ayana revient en piste en quête du premier doublé 5000m-10000m de sa carrière. À Pékin, en 2015, elle avait seulement été titrée sur 5000m. Et à Rio, l'an passé, c'était le 5000m qui lui avait échappé (3e).Dans sa série, l'Ethiopienne pourra prendre le pouls de la Kényane Hellen Obiri (meilleur performeuse de l'année en 14'18''37) et de la Britannique Laura Muir, revancharde après avoir manqué la médaille d'un rien sur 1500m. Genzebe Dibaba sera dans l'autre série.

Javelot messieurs (qualifications à 19h30)

L'Allemagne tient là deux solides chances pour le titre, qui se jouera samedi soir. Tout d'abord, Thomas Rohler. Dans la foulée de son titre olympique à Rio, il a porté son record à 93,90m début mai pour devenir le 3e performeur de tous les temps. Juste derrière… Johannes Vetter. L'Allemand de 24 ans est la révélation de l'année avec son jet à 94,44m, à Lucerne le mois dernier. Seul le recordman du monde Jan Zelezny a lancé plus loin que lui (98,48m). Avec l'avènement de ces deux grands talents, le Tchèque peut commencer à avoir des sueurs froides. Son record, vieux de 21 ans, n'a sans doute jamais été aussi danger. Certes, il apparaît peu probable qu'il soit battu dès ce jeudi soir. Mais dans les années à venir...

800m dames (séries, 20h25)

Caster Semenya est sans doute restée sur sa faim après sa 3e place sur 1500m, épreuve qu'elle découvrait sur ces Mondiaux. Trois jours après, la voilà de retour sur sa distance fétiche, le double tour de piste, où elle a retrouvé les sommets en décrochant son premier titre olympique l'an passé. La Sud-Africaine n'avait plus décroché l'or depuis son unique titre mondial en 2009, peu avant que son hyperandrogénie soit avérée et commence à faire débat au sein de l'IAAF. Détentrice du chrono le plus rapide l'année (1'55''27), Semenya n'est pas seule sur sa planète cette saison. La Burundaise Francine Niyonsaba (1'55''47) et l'Américaine Ajee Wilson (1'55''61) sont à l'affût du moindre faux-pas.

1500m messieurs (séries à 20h25)

Deux jours après sa très frustrante 4e place en finale du 3000m steeple, Mahiedine Mekhissi peut voir dans ce 1500m l'occasion de prendre sa revanche. D'une certaine manière, il avait déjà procédé de la sorte à Zurich en 2014, devenant champion d'Europe du 1500m peu après sa disqualification polémique sur sa distance fétiche. À Londres, le Français n'a pas de repères face aux meilleurs de la discipline, à savoir la meute kényane emmené par triple tenant du titre Asbel Kiprop.

Sur 1500m, Mahiedine Mekhissi tentera de se relever de sa déception sur 3000m steeple, où il avait manqué la médaille de peu.Getty Images

200m dames (demi-finales à 22h05)

La Néerlandaise Dafne Schippers a fait la meilleure impression des séries. Et pas seulement parce que la championne du monde en titre a signé le meilleur temps en 22''63. Dans le genre total contrôle, Shaunae Miller-Uibo n'était pas mal non plus (22''69). Mais son étonnante et très soudaine défaillance en finale du 400m invite à la prudence. La Bahaméenne, titrée à Rio l'an passé, sera-t-elle en état de défendre (pleinement) ses chances ? Côté français, Estelle Rafai devra signer la meilleure course de sa jeune carrière pour espérer s'inviter en finale.

Les Français en piste

Jean-Marc Pontvianne : Triple saut (finale, à 21h20)

Mahiedine Mekhissi-Benabbad : 1500m (série à 20h25)

Estelle Rafai : 200m (demi-finale à 22h23)

Le programme complet

5 000m – Femmes – Séries à 19h30

Javelot – Hommes – Qualifications à 20h05

Hauteur – Femmes – Qualifications à 20h10

800m – Femmes – Séries à 20h25

Triple saut – Hommes – Finale à 21h20

1 500m – Hommes – Séries à 21h25

Javelot – Hommes – Qualifications à 21h35

200m – Femmes – Demi-finales à 22h05

400m haies – Femmes – Finale à 22h35

200m – Hommes – Finale à 22h50