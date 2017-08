Le programme du jour : Van Niekerk peut mettre le feu à Londres, les Français rêvent de médaille

Les finales du jour

Javelot dames (20h20)

Sara Kolak n'a pas été la plus performante lors des qualifications dimanche. Mais la Croate de 22 ans, championne olympique à Londres, reste la plus sérieuse référence de la discipline cette année. Elle a signé le meilleur jet de la saison à Lausanne (68,43m). Lors de la finale mondiale, elle aura comme principale outsider Barbora Spotakova (3e à Rio) qui l'a d'ailleurs battue à Londres en juillet avec un jet à 68,26m. Autre athlète à surveiller, la Chinoise Huihui Lyu qui a signé le meilleur jet des qualifications (67,59m) en battant son record personnel.

Perche messieurs (20h35)

Pour la première fois depuis de longues années, Renaud Lavillenie se présente dans un grand championnat dans la peau de l'outsider plutôt que celui de favori - Sam Kendricks tiendra ce rôle mardi soir -. Un bon moyen d'être enfin sacré champion du monde ? A 30 ans, le champion olympique 2012 et détenteur du record du monde de la discipline court après un premier sacre mondial. Il s'est toujours présenté sur des Mondiaux en position de force, il y a toujours échoué. Cette fois la pression du favori ne pèsera pas sur ses épaules : son début de saison a été loin de ses standards (5,87m au mieux). Dans le stade qu'il l'a sacré champion olympique, le Français serait bien inspiré de retrouver son meilleur niveau face à la meute des prétendants (Kendricks mais aussi Wojciechowski, Lisek ou encore Barber).

Renaud Lavillenie lors des qualifications du saut à la perche aux Mondiaux de LondresGetty Images

3000m steeple messieurs (22h35)

Entre Evan Jager, auteur de la meilleure performance de la saison (8'01''29), Conseslus Kipruto, champion olympique à Rio ou encore le Marocain Soufiane Elbakkali, la lutte pour le titre s'annonce rude sur le 3000m steeple. Mahiedine Mekhissi se mêlera lui aussi au débat et visera une nouvelle médaille lors d'un grand rendez-vous (deux fois bronzé lors de Mondiaux, une fois bronzé et deux fois argentés lors des JO). Malgré une préparation loin d'être optimale à cause d'une blessure, le Français conserve toutes ses chances. Le second Tricolore de cette finale, Yoann Kowal, a annoncé qu'i visait un podium.

800m messieurs (22h35)

Le 800m hommes s'annonçait déjà ouvert avec le forfait du roi de la discipline, David Rudisha. Il l'est encore un peu plus avec la disparition dès les demies du meilleur performeur de l'année, Emmanuel Kipkurui Korir. Seule Nijel Amos (2e à Londres en 2012) a couru en moins de 1'44 cette année parmi les huit finalistes (1'43''18). Difficile, donc, de se lancer dans le jeu des pronostics pour ce double tour de piste. Du côté du clan français, on peut caresser l'espoir d'une médaille avec Pierre-Ambroise Bosse, 4e à Rio l'an passé. Bémol, il a connu un début de saison marquée par les blessures et n'est pas arrivé en pleine capacité de ses moyens à Londres.

Pierre-Ambroise Bosse lors des Mondiaux de Londres 2017Getty Images

400m messieurs (22h50)

Une des courses les plus attendues de ces championnats du monde après la finale du 100m de samedi dernier. Et tous les yeux seront tournés vers un homme : Wayde van Niekerk. Champion du monde et olympique en titre, le Sud-Africain est aussi le détenteur du record du monde (43''03), établi l'an passé à Rio. Il s'était alors rapproché de la barrière des 43'', objet de tous les fantasmes. Peut-il la faire sauter dans l'écrin londonien ? Sa demie - où il a lutté dans les derniers mètres face à Baboloki Thebe - n'a pas donné la meilleure des impressions. Réponse mardi soir en clôture de la 5e journée de ces Mondiaux.

Wayde van Niekerk of South Africa prepares for the Men's 400 metres semi finals during day three of the 16th IAAF World Athletics Championships London 2017 at The London Stadium on August 6, 2017 in London, United Kingdom.Getty Images

Les autres épreuves

200m dames (séries, 20h30)

Elaine Thompson, championne olympique en titre de la distance, a zappé cette course (en raison d'une préparation perturbée par des douleurs au pied) et ne pourra pas lever l'affront du 100m. En son absence, l'Américaine Tori Bowie (présente dans la 7e série), nouvelle championne du monde du 100m, sera l'athlète à suivre. C'est d'ailleurs elle qui a couru le plus vite cette épreuve cette année (21''77). Dafne Schippers (1ere série), qui a montré sur le 100m qu'elle était en forme (bronze) sera également à surveiller de près sur sa course de prédilection. Shaunae Miller-Uibo (4e série) et Marie-Josée Ta Lou (6e série) pensent elles aussi au podium.

Marie-Josee Ta Lou dans les bras de Tori Bowie à l'issue de la finale du 100m des Mondiaux.Getty Images

400m haies dames (demi-finale, 21h35)

Meilleurs temps des séries (54''59), Dalilah Muhammad, championne olympique en titre, a montré qu'elle était en pleine forme. Elle a maintenu ses rivales Ristananna Tracey (54''92) et Kori Carter (54''99) à distance respectable. La dauphine de l'Américaine à Rio apparaît un peu plus en retrait (55''23) mais devrait pouvoir se mêler à la lutte pour la finale. Celle qui l'a battue en séries, Zuzana Hejnova (55''06) sera aussi à surveiller.

Poids dames (qualifications, 21h40)

Sacrée championne olympique à Rio l'an passé en mettant fin au règne de Valerie Adams (championne olympique à Londres et à Pékin), Michelle Carter va tenter de remporter son premier titre de championne du monde en outdoor. Son meilleur jet de la saison (19,34m) la place seulement à la 5e position du bilan des participantes. En embuscade, Lijiao Gong, meilleure performeuse mondiale de l'année (20,11m), croit aussi au titre. Elle avait fini 4e à Rio l'an passé et 2e à Pékin en 2015 lors des Mondiaux.

Les Français en piste

Renaud Lavillenie, Axel Chapelle : Perche messieurs (20h35)

Mahiedine Mekhissi, Yoann Kowal : 3000m steeple messieurs (22h35)

Pierre-Ambroise Bosse : 800m messieurs (22h35)

Estelle Raffai : 200m dames (séries, 20h30)

Jessica Cérival : Poids dames (qualifications, 21h40)

Le programme complet de mardi

Javelot – Femmes – Finale à 20h20

200 m – Femmes – Séries à 20h30

Perche – Hommes – Finale à 20h35

400 m haies – Femmes – Demi-finales à 21h35

Poids – Femmes – Qualifications à 21h40

3 000 m steeple – Hommes – Finale à 22h10

800 m – Hommes – Finale à 22h35

400 m – Hommes – Finale à 22h50