Londres 2017 : Au terme d'un superbe mano a mano, Chelimo s'offre le marathon dames devant Kiplagat

Au terme d'un final à rebondissements, Rose Chelimo a été sacrée championne du monde du marathon à Londres ce dimanche. La Bahreïnienne de 28 ans s'est imposée en 2h27''11 devant la Kényane Edna Ngeringwony Kiplagat (2h27'18'') et l'Américaine Amy Cragg (2h27'18'').

La course s'est décantée à partir du 35e kilomètre, où 14 filles pouvaient encore rêver au titre. Chelimo a alors pris les choses en main, s'échappant avec Kiplagat. Cette dernière pensait filer vers un troisième titre mondial (ce qui aurait été une première, hommes et femmes confondues) en attaquant à deux kilomètres du but. Mais Chelimo n'a rien lâché et a fini par reprendre la tête pour signer son premier titre planétaire dès son deuxième grand championnat. L'an passé, l'athlète d'origine kényane s'était classée 8e des JO à Rio.