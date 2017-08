Londres 2017 - Le programme du mercredi : Felix vise la décima, Lemaître une place en finale

Les finales à suivre

Poids dames (21h25)

En l'absence de la tenante du titre Christina Schwanitz et de l'icone Valerie Adams, Lijiao Gong tient là une belle opportunité de s'offrir sa toute première couronne mondiale. Classée à huit reprises dans le top 4 en grands championnats, la Chinoise est la seule à avoir lancer à plus de 20 mètres cette saison (20,11m). Son heure pourrait donc bien sonner. Seulement 3e des championnats américains, l'Américaine Michelle Carter semble en retrait. Mais la championne du monde en salle et olympique en titre sait se sublimer dans les grands rendez-vous. Elle et ses deux compatriotes (Saunders et Bunch) semblent les plus à même de priver Gong d'un premier grand bonheur.

400m haies messieurs (22h33)

À 31 ans, Kerron Clement est le grand favori pour remporter son troisième titre mondial après 2007 et 2009. De retour au premier plan en remportant son premier titre olympique l'été dernier, l'Américain a signé le meilleur temps en demies (48''35). Son principal rival, l'athlète des Iles Vierges britanniques Kyron McMaster (meilleur perf' de l'année en 47''80), a été sortie dès les séries. Le chemin vers la victoire semble être éclairci. Attention tout de même au Turque Yasmeno Cappello, 3e à Rio et auteur ce jour-là d'un chrono en 47''92.

400m femmes (22h55)

Elles sont trois à se dégager pour le titre. Allyson Felix (tenante du titre), Shaunae-Miller-Uibo (championne olympique à Rio) et… une jeune bahreïnienne de 19 ans. Débarquée incognito à Londres avec un record en 50''88, Salwa Eid Naser a explosé à deux reprises sa marque de référence en réalisant le meilleur temps des séries (50''57) puis des demies (50''08)… Où elle s'est offerte le scalp de Felix - qui avait relâché son effort - pour quatre centièmes. L'Américaine reste favorite pour devenir la deuxième athlète à atteindre la barre des dix titres mondiaux après Usain Bolt (11). Prête à marquer l'histoire.

Les autres épreuves

200m messieurs (demi-finales, 21h55)

Pas le temps de savourer pour Wayde Van Niekerk. Au lendemain de son titre sur 400m, le Sud-Africain est encore sur le pont pour les demies du 200m. Dans sa série, il retrouvera le Britannique Talbot, son compagnon de balade du premier tour. Mais aussi Christophe Lemaitre. Médaillé de bronze mondial (Daegu 2011) et olympique (Rio 2016), le Français devra aller bien plus vite qu'en séries (20''40) s'il veut rallier une nouvelle finale.

3000m steeple dames (séries, 20h05)

Un an après s'être offert le titre olympique puis le record du monde (8'52''78), Ruth Jebet ne s'avance pas en ultra-favorite à Londres. Sa forme actuelle reste incertaine. Battue à Doha puis à Eugène, elle est ensuite tombée au passage d'une rivière à Charléty, la privant d'une performance de haut-vol qui aurait pu pleinement la rassurer à un mois des Mondiaux. Jebet n'a pas couru depuis. Et elle ne figure qu'au 4e rang des meilleures performeuses de la saison (9'01''99), Son entrée en lice sera riche en enseignements en vue de la finale, où elle devrait ferrailler contre les Kényanes Chespol (8'58''78 cette année), Chepkoech et Jepkemoi, la tenante du titre.

Saut en longueur dames (qualifications, 20h10)

5000m messieurs (séries, 21h05)

Titré sur 10000m en ouverture des Mondiaux, Mo Farah part en quête d'un nouveau doublé. Le 5000m est sa course fétiche. Il a tout raflé depuis 2010 (trois titres européens, trois moindiaux et deux olympiques). Le public londonien ne manquera pas de pousser derrière son chouchou une avant-dernière fois. La finale, prévue samedi soir, devrait être la dernière (sur piste) de sa carrière.

Marteau messieurs (qualifications, 21h20)

De retour de suspension pour dopage, Quentin Bigot va tenter de se qualifier pour sa première finale mondiale. Son meilleur jet de l'année (77,87m) lui laisse une petite marge sur la marque de qualification (75,50m). Champion olympique et double champion du monde en titre, le Polonais Pawel Fajdef fait figure de grandissime favori. Mais derrière, le podium semble très ouvert. Pour Bigot y compris.

Les Français en piste

Maeva Danois : 3000m steeple (séries à 20h05)

Quentin Bigot : Marteau (qualifications à 20h20)

Christophe Lemaître : 200m (demi-finale à 21h13)

Le programme complet

3000m steeple – Femmes – Séries à 20h05

Longueur – Femmes – Qualifications à 20h10

Marteau – Hommes – Qualifications à 20h20

5000m – Hommes – Séries à 21h05

Poids – Femmes – Finale à 21h25

200m – Hommes – Demi-finales à 21h55

400m haies – Hommes – Finale à 22h30

400m – Femmes – Finale à 22h50