Londres 2017 – Programme, horaires, finales à ne pas rater… Comment suivre les Mondiaux d'athlétisme

Vendredi 4 août

L'épreuve à ne pas rater

10 000 m hommes - C'est l'unique finale de ce premier jour et ce sera, à coup sûr, un temps fort des Mondiaux de Londres. Sur la piste qui l'a sacré champion olympique il y a cinq ans, Mo Farah va tenter de mettre une nouvelle fois le feu au stade olympique en allant chercher l'or mondial sur 10 000 mètres. Le fondeur britannique vise un troisième doublé mondial 5000 - 10 000. Ce serait évidemment un accomplissement exceptionnel pour un athlète qui l'est déjà. Sa dernière défaite en grande compétition internationale date de… 2011.

100 m – Hommes – Tour préliminaire à 20h

Disque – Hommes – Qualifications à 20h20

Longueur – Hommes – Qualifications à 20h30

1 500 m – Femmes – Séries à 20h35

Perche – Femmes – Qualifications à 20h45

100 m – Hommes – Séries à 21h20

10 000 m – Hommes – Finale à 22h20

Mo FarahAFP

Samedi 5 août

L'épreuve à ne pas rater

100 m hommes - Comme une évidence. Tous les yeux seront rivés sur un homme : Usain Bolt. Sur les coups de 22h45 et si tout se passe comme prévu, le Jamaïcain tentera d'aller chercher un quatrième et dernier sacre sur la ligne droite… pour la dernière course de sa vie en individuel. Andre de Grasse, Christian Coleman ou encore Yohan Blake et Justin Gatlin ne l'entendent pas de cette oreille. Mais le stade olympique soufflera très fort dans le dos du recordman du monde du 100 m qui ne compte pas rater sa sortie. Ses onze titres mondiaux ne l'ont pas rassasié. Ça tombe bien : nous non plus.

Poids – Hommes – Qualifications à 11h

Heptathlon – Femmes - 100m haies à 11h05

Marteau – Femmes – Qualifications à 11h35

400 m – Hommes – Séries à 11h45

Triple saut – Femmes – Qualifications à 12h

Heptathlon – Femmes – Hauteur à 12h30

100 m – Femmes – Séries à 12h45

800 m – Hommes – Séries à 13h45

Heptathlon – Femmes – Poids à 20h

100 m – Hommes – Demi-finales à 20h05

Disque – Hommes – Finale à 20h25

1 500 m – Femmes – Demi-finales à 20h35

Longueur – Hommes – Finale à 21h05

10 000 m – Femmes – Finale à 21h10

Heptathlon – Femmes – 200 m à 22h

100 m – Hommes – Finale à 22h45

11 août 2013 : Bolt remporte le 100 m des Mondiaux à MoscouEurosport

Dimanche 6 août

L'épreuve à ne pas rater

100 m femmes – Après les hommes, les dames. Et une course qui promet tout autant puisqu'au one man show attendu de Bolt devrait succéder une ligne droite incandescente avec une reine annoncée, Elaine Thompson, et quelques prétendantes de choix, dont l'Américaine Tori Bowie ou encore Dafne Schippers, qui voudra effacer sa déception olympique de Rio. Thompson et Schippers, deux femmes ont déjà pris leurs marques à Londres où la Jamaïcaine s'est imposée en Ligue de Diamant face à la Néerlandaise. Elle détient aussi la meilleure performance mondiale de l'année (10''71). Favorite, Thompson ? A coup sûr.

Heptathlon – Femmes – Longueur à 11h

3 000 m steeple – Hommes – Séries à 11h05

Perche – Hommes – Qualifications à 11h40

Marathon – Hommes – Finale à 11h55

400 m haies – Hommes – Séries à 12h05

Heptathlon – Femmes - Javelot à 12h45

400 m – Femmes – Séries à 12h55

110 m haies – Hommes – Séries à 14h15

Marathon – Femmes – Finale à 15h

Perche – Femmes – Finale à 20h

Javelot – Femmes – Qualifications à 20h05

100 m – Femmes – Demi-finales à 20h10

400 m – Hommes – Demi-finales à 20h40

110m haies – Hommes – Demi-finales à 21h10

Poids – Hommes – Finale à 21h35

Heptathlon – Femme – 800 m à 21h40

800 m – Hommes – Demi-finales à 22h15

100 m – Femmes – Finale à 22h50

Elaine Thompson, double championne olympique du 100m et du 200m à RioAFP

Lundi 7 août

L'épreuve à ne pas rater

110 m haies – hommes. Un immense favori et, peut-être, un record du monde titillé : Omar McLeod s'avance vers Londres et les haies hautes avec quatre des cinq meilleurs temps de l’année. Le champion olympique jamaïcain, surtout, est le seul à avoir cassé la barrière des 13 secondes en 2017 (12"90 et 12"96). Qui peut le battre ? Le recordman du monde Aries Merritt ? Un Français ? On rêvait du line up Dimitri Bascou, Pascal Martinot-Lagarde et Wilhem Belocian. Les trois ont renoncé aux Mondiaux. Reste Garfield Darien, qui a couru en 13''09 à Ostrava. On croise les doigts.

200 m – Hommes – Séries à 19h30

Triple saut – Hommes – Qualifications à 19h35

Marteau – Femmes – Finale à 20h

400 m haies – Femmes – Séries à 20h30

400 m haies – Hommes – Demi-finales à 21h20

Triple saut – Femmes – Finale à 21h25

400 m – Femmes – Demi-finales à 21h55

110 m haies – Hommes – Finale à 22h30

1 500 m – Femmes – Finale à 22h50

Mardi 8 août

Les deux épreuves à ne pas rater

Perche – Hommes. Renaud Lavillenie n'a jamais été sacré champion du monde. Cela parait fou, mais c'est ainsi. Troisième en 2009, 2011 et 2015, vice-champion du monde en 2013, le recordman du monde aimerait décrocher l'or, sur les terres de son sacre olympique. Mais cela ne sera pas une partie de plaisir car, une fois n'est pas coutume, le Français ne domine pas sa discipline cette année et n'est même que le quatrième performeur de la planète (5,87 m). Sam Kendricks (6,00 m aux Trials US) apparait comme le favori au titre, même si rien n'est plus aléatoire que la perche… Lavillenie et un certain Thiago Braz sont plutôt bien placés pour le savoir.

400 m – hommes. A Pékin, il s'était fait un nom, en remportant brillamment le titre mondial sur le tour de piste. A Rio, il est entré dans l'histoire en décrochant l'or olympique et en effaçant Michael Johnson des tablettes (43"03). Quid de Londres ? Wayde van Niekerk est l'immense favori du 400m et, plus que le titre, on attend de lui qu'il passe sous la barre des 43". Cela semblait improbable il y a encore un an, c'est désormais imaginable. Et c'est exceptionnel. La star des Mondiaux, ce sera peut-être lui.

Javelot – Femmes – Finale à 20h20

200 m – Femmes – Séries à 20h30

Perche – Hommes – Finale à 20h35

400 m haies – Femmes – Demi-finales à 21h35

Poids – Femmes – Qualifications à 21h40

3 000 m steeple – Hommes – Finale à 22h10

800 m – Hommes – Finale à 22h35

400 m – Hommes – Finale à 22h50

Renaud LavillenieAFP

Mercredi 9 août

L'épreuve à ne pas rater

400 m – femmes. Sur le papier, elles sont trois pour un titre. Allyson Felix, évidemment. Quanera Hayes, aussi. Et, bien sûr, Shaunae Miller, championne olympique en titre. Qui sera sacrée à Londres ? Sauf accident, ce sera l'une de ces trois femmes et ce sera l'un des temps forts des Championnats du monde. D'autant qu'Allyson Felix, auteure de la meilleure performance mondiale de l'année (49"65), tentera de conserver son bien et de décrocher un dixième titre mondial. Rien que ça.

3 000 m steeple – Femmes – Séries à 20h05

Longueur – Femmes – Qualifications à 20h10

Marteau – Hommes – Qualifications à 20h20

5 000 m – Hommes – Séries à 21h05

Poids – Femmes – Finale à 21h25

200 m – Hommes – Demi-finales à 21h55

400 m haies – Hommes – Finale à 22h30

400 m – Femmes – Finale à 22h50

Allyson FelixAFP

Jeudi 10 août

Les deux épreuves à ne pas rater

Triple saut – Hommes. Vingt-deux ans après les deux triples bonds pour l'éternité de Jonathan Edwards, Londres succédera-t-il à Göteborg comme la terre bénie du triple saut ? Rien n'est écrit. Rien ne l'est jamais quand il s'agit d'une telle marque (18,29 m). Mais force est de constater que le record du monde parait en sursis. Christian Taylor avait atteint 18,21 m à Pékin il y a deux ans aux Mondiaux, il a déjà sauté à 18,11 m cette année, à Eugene. Bref, l'Américain a les cannes.

200 m – Hommes. On aurait pu avoir droit à un duel royal : imaginez, Usain Bolt vs Wayde van Niekerk sur le demi-tour de piste. Mais Bolt a renoncé à aller glaner un cinquième titre mondial sur 200 m et le phénomène venu d'Afrique du Sud est prêt à lui succéder. Van Niekerk fera partie des favoris, à défaut d'en être l'épouvantail. Pour une raison simple : Isaac Makwala a couru bien plus vite, à la mi-juillet. L'étonnant Botswanais détient la meilleure performance mondiale de l'année en 19''77. Et se verrait bien souffler les honneurs à Van Niekerk et compagnie.

5 000 m – Femmes – Séries à 19h30

Javelot – Hommes – Qualifications à 20h05

Hauteur – Femmes – Qualifications à 20h10

800 m – Femmes – Séries à 20h25

Triple saut – Hommes – Finale à 21h20

1 500 m – Hommes – Séries à 21h25

Javelot – Hommes – Qualifications à 21h35

200 m – Femmes – Demi-finales à 22h05

400 m haies – Femmes – Finale à 22h35

200 m – Hommes – Finale à 22h50

Christian Taylor célèbre son succès au concours du triple saut à RioAFP

Vendredi 11 août

L'épreuve à ne pas rater

Décathlon. Ce n'est que la première journée. Mais ces cinq premières épreuves seront essentielles dans la quête mondiale de Kevin Mayer. Le vice-champion du monde n'a plus le roi Ashton Eaton dans les pattes et se présente comme le favori au titre. Ses 8 834 points de Rio ne sont pas une garantie. Mais une promesse. S'il n'a pas réussi de grands Championnats de France, à Marseille, Mayer l'homme à battre, à Londres. Petit rappel : aucun Tricolore n'a jamais été sacré en décathlon. Ni même médaillé.

Décathlon – Hommes – 100 m à 11h

Disque – Femmes – Qualifications à 11h10

100 m haies – Femmes – Séries à 11h45

Décathlon – Hommes – Longueur à 12h05

Hauteur – Hommes – Qualifications à 12h15

Décathlon – Hommes – Poids à 13h55

Décathlon – Hommes – Hauteur à 17h

100 m haies – Femmes – Demi-finales à 20h05

Longueur – Femmes – Finale à 20h10

800 m – Femmes – Demi-finales à 20h35

1 500 m – Hommes – Demi-finales à 21h10

Marteau – Hommes – Finale à 21h30

Décathlon – Hommes – 400 m à 21h45

3 000 m steeple – Femmes – Finale à 22h25

200 m – Femmes – Finale à 22h50

Kevin Mayer lors des championnats d'Europe en salle, le 4 mars 2017.AFP

Samedi 12 août

Les deux épreuves à ne pas rater

Hauteur – Femmes. Et si le grand moment de ces Mondiaux était pour ce samedi ? Et si une marque historique vieille de trente ans venait à tomber ? Ce sera compliqué. Mais c'est tout sauf impossible. Stefka Kostadinova et ses 2,09 m ont régulièrement été menacés, par Blanka Vlasic, notamment. Cette année, Maria Lasitskene s'est attaquée à deux reprises à la marque historique. La Russe, qui pourra participer au grand raout londonien sous drapeau neutre, a passé 2,06 m cette saison. Une marque qui n'avait plus été atteinte depuis six ans.

Relais 4x100 m – Hommes. La vraie der' d'Usain, c'est pour samedi soir. Dans un monde idéal et si la Jamaïque ne se rate pas en qualification, le recordman du monde du 100, 200 et 4x100 conclura sa carrière sur une dernière ligne droite censée l'entraîner vers un ultime titre mondial. On ne voit pas bien qui peut déranger la Dream Team caribéenne, qui n'a plus perdu un relais mondial ou olympique depuis dix ans, hormis évidemment la disqualification a posteriori du quatuor qui avait triomphé à Pékin en 2008.

Décathlon – Hommes – 110 m haies à 11h00

4x100 m – Femmes – Séries à 11h35

4x100 m – Hommes – Séries à 11h55

Décathlon – Hommes – Disque à 12h

4x400 m – Femmes – Séries à 12h20

4x400 m – Hommes – Séries à 12h50

Décathlon – Hommes – Perche à 15h15

Décathlon – Hommes – Javelot à 18h30

Hauteur – Femmes – Finale à 20h05

100 m haies – Femmes – Finale à 21h05

Javelot – Hommes – Finale à 21h15

5000 m – Hommes – Finale à 21h20

Décathlon – Hommes – 1500 m à 21h45

4x100 m – Femmes – Finale à 22h30

4x100 m – Hommes – Finale à 22h50

2013 Mondiaux Jamaique Relais 4x100 BoltPanoramic

Dimanche 13 août

L'épreuve à ne pas rater

50 kilomètres marche. Un an après une course où il est allé au bout de lui-même, Yohann Diniz remet le couvert sur le 50 kilomètres marche. Jamais sacré aux Mondiaux, le Français repart en conquête et aura fort à faire après un début d’année 2017 qui n’a pas été de tout repos. Victime d’un accident de voiture en mai, le Français s’est fracturé une côte. Pas l’idéal pour préparer une compétition sur laquelle il avait dû faire une croix deux ans plus tôt. On lui souhaite le meilleur.

50 km marche – Femmes et Hommes – Finale à 08h45

20 km marche – Femmes – Finale à 13h20

20 km marche – Hommes – Finale à 15h20