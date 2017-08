Mélina Robert-Michon médaillée de bronze du lancer de disque, la 5e médaille française

En argent à Rio, Mélina Robert-Michon a confirmé sa place parmi les meilleures lanceuses du monde en décrochant le bronze du concours du disque dimanche à Londres. La Française s'est installée sur le podium dès son premier jet et n'a plus lâché la médaille, cédant simplement l'argent à l'Australienne Stevens à mi-concours. Robert-Michon offre à la France sa cinquième médaille, la deuxième en bronze après celui de Renaud Lavillenie à la perche. La victoire est revenue sans surprise à la Croate Sandra Perkovic, double championne olympique en titre et qui récupère sa couronne mondiale cédée en 2015.

Plus d'infos à suivre...