Mondiaux 2017 : Usain Bolt termine sur une blessure, la France 5e du 4x100m

Ce samedi 12 août restera l'une des journées les plus folles, les plus surréalistes et les plus inattendues de l'histoire récente de l'athlétisme. Le relais 4x100 masculin a offert un scénario que personne n'attendait. Pour sa dernière course, Usain Bolt a terminé au sol, fauché dans sa course par une blessure à la cuisse alors qu'il disputait une médaille dans la dernière ligne droite. Les Britanniques ont fait se lever le public du stade olympique en remportant le titre mondial, au nez et à la barbe des Américains menés par Justin Gatlin. Les Français, prétendants à la médaille, terminent à une 5e place décevante à la suite d'un deuxième passage de témoin manqué.

Une image pour l'histoire. Après son petit fiasco sur la ligne droite, une troisième place sur le 100 mètres samedi dernier, Usain Bolt voulait soigner ses dernières foulées, communier avec le public qui lui a tant rendu. A jamais, le dernier instantané de la carrière du Jamaïcain restera celle d'un athlète claudiquant, puis tombant au sol d'une galipette avant de rester face contre terre sur le sol du stade olympique. Touché à la cuisse, l'athlète d'une génération est devenu humain, trop humain, la statue vivante est tombée de son socle. Effondré, il a laissé la course, son ultime, se dérouler sans lui. Une bien triste sortie, indigne de ses exploits passés.

Plus d'infos à suivre...