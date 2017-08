Mondiaux de Londres - Perche : Lavillenie assure le coup, Chapelle l'accompagnera en finale

Les qualifications du saut à la perche constituent un passage obligé mais toujours redouté par les concurrents, y compris les plus illustres. Mais Renaud Lavillenie n’a pas connu de problème dimanche matin à Londres. Un premier saut à 5,60m impeccable, puis un autre à 5,70m, et le Clermontois a validé son billet pour la grande finale de mardi soir. Deux barres effacées au premier essai à chaque fois donc pour le numéro un tricolore de la discipline.

Au-delà de la qualification, c'est la manière qui a dû rassurer le recordman du monde, qui a vécu jusqu'ici une saison délicate, entre absence de performances majeures et petits soucis physiques. L'air de la Tamise lui faut peut-être du bien. A Londres, Renaud Lavillenie retrouve en effet un stade qui lui réussit puisque c'est ici-même qu'il était devenu champion olympique en 2012.

Renaud Lavillenie lors des qualifications du saut à la perche aux Mondiaux de LondresGetty Images

Kendricks s'est fait très peur, Menaldo à la trappe

Quadruple médaillé aux championnats du monde en plein air, le protégé de Philippe D'Encausse n'y a encore jamais décroché l'or. Le seul titre majeur qui lui fasse encore défaut. Arrivé avec la pancarte et reparti déçu ces dernières années, il a paradoxalement un peu moins de pression cette fois. Le plus dur reste évidemment à faire, mais cette première étape a de quoi le satisfaire. Si tous les ténors sont passés, certains ont connu bien plus de frayeurs que Lavillenie, à l'image de Sam Kendricks. L'Américain a eu besoin de trois tentatives pour franchir 5,60m et éviter la catastrophe.

Outre Renaud Lavillenie, la France pourra compter sur un autre finaliste mardi en la personne d'Alex Chapelle. Le jeune Francilien de 22 ans, champion du monde en 2014, a passé 5,70m lui aussi, mais à son troisième et dernier essai. En revanche, c'est terminé pour Valentin Lavillenie et Kevin Menaldo. Ce dernier n'a pu franchir que 5,45m et a été un des premiers perchistes à passer à la trappe. Le frère de Renaud Lavillenie, lui, a effacé 5,60m mais s'est arrêté là. 14e, il a été éliminé au nombre d'essais dans le concours.