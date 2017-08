Mondiaux : Triple saut, 400m, hauteur, 100m haies… ces records qui pourraient tomber à Londres

Trois mythes en danger...

TRIPLE SAUT MESSIEURS

Record du monde : 18,29m

Détenteur : Jonathan Edwards (Grande-Bretagne)

Depuis quand ? 7 août 1995, finale des Mondiaux de Göteborg

Double champion du monde et olympique, Christian Taylor n’a plus qu’un but en tête. "Ce que je veux, c’est ce record du monde." L’Américain était passé tout près de l'avoir en 2015, aux Mondiaux de Pékin, où il avait bondi à 18,21m, deuxième marque de l’histoire derrière celle du Britannique. Cette saison, Taylor a encore frappé fort (18,11m fin mai) et s'avance plus fort que jamais. La marque d'Edwards est en danger. "Le Goéland" a d’ailleurs relevé ce qui pourrait être un clin d’oeil du destin assez coquin. La finale du triple saut se déroulera le 10 août... jour d’anniversaire de son fils. Taylor a une idée de cadeau. Pas sûr qu'elle plaise à la famille Edwards.

JAVELOT MESSIEURS

Record du monde : 98,78m

Détenteur : Jan Zelezny (République Tchèque)

Depuis quand ? 25 mai 1996, à Iéna (Allemagne)

Zelezny garde encore une marge certaine. Un peu plus de quatre mètres. Mais l'éclosion fulgurante de deux Allemands fait vaciller son trône, ce qui est déjà un événement en soi. Johannes Vetter (94,44m) et Thomas Rohler (93,90m) ont spectaculairement progressé cette année - surtout Vetter - pour devenir les 2e et 3e meilleurs performeurs de tous les temps. Ils ont 24 et 25 ans. Et donc tout l’avenir devant eux. Dans la soirée du samedi 12 août, ils ne se priveront pas d'essayer de tutoyer (voire plus) l’un des records les inaccessibles que semble compter l’athlétisme.

Johannes VetterGetty Images

HAUTEUR DAMES

Marque : 2,09m

Détentrice : Stefka Kostadinova (Bulgarie)

Depuis quand ? 30 août 1987, à Rome

Maria Lasitskene, ex-Kuchina, plane tellement sur la hauteur dames qu’elle peut envisager de s’offrir le record vieux bientôt de 30 ans (!) de Kostadinova. La Russe, qui va concourir sous bannière neutre à Londres, a remporté 33 des 36 derniers concours qu’elle a disputés, avec une série de 24 victoires consécutives. Cette saison, elle est la seule à avoir franchi les deux mètres. Et elle l’a fait onze fois. A Lausanne, elle a porté son record à 2,06m avant de s’attaquer une première fois au record de Kostadinova. Elle s’y est cassée les dents, comme tant d’autres depuis quinze ans (n’est-ce pas Blanka Vlasic ?). Mais elle y reviendra avec appétit.

...Et trois cadors qui veulent s'améliorer

400M MESSIEURS

Record du monde : 43’03’’

Détenteur : Wayde Van Niekerk (Afrique du Sud)

Depuis quand ? 14 août 2016, finale des Jeux Olympique de Rio

Après avoir effacé Michael Johnson des tablettes l’été dernier au Brésil, Van Niekerk semble en mesure de s’offrir un autre mythe, jugé lui aussi inaccessible il y a peu : la barre des 43 secondes. Fin juin, il s’est offert un autre record du monde, moins connu celui-là, sur le 300m (30’’81). Concernant le tour de piste, sa démonstration à Lausanne (43’’62 en relâchant sur la fin) laisse rêveur sur sa capacité à aller très vite, plus vite qu'à Rio. On a hâte de voir le Sud-Africain se livrer à 100%. Rendez-vous mardi prochain à 22h50.

Wayde Van NiekerkGetty Images

100M HAIES

Record du monde : 12’’20

Détentrice : Kendra Harrison (Etats-Unis)

Depuis quand ? 22 juillet 2016, à Londres

Portée par un farouche désir de revanche, Kendra Harrison pourrait bien améliorer son propre record du monde, ravi l'an dernier pour un centième aux dépens de la Bulgare Donkova (12’’21 en 1988). L’Américaine a été privée de JO l’an passé. Elle s’était ratée lors des sélections nationales. Pour se rattraper, elle veut tout casser à Londres, où elle visera son tout premier titre à l'échelle planétaire. Après avoir signé un chrono de 12’’28 début juillet, la native de Memphis, 24 ans, voulait battre son record à Monaco. Mais elle s’y était montrée décevante malgré la victoire (12’’51). Une revanche de plus à prendre.

3000M STEEPLE DAMES

Record du monde : 8’52’’78

Détentrice : Ruth Jebet (Bahrain)

Depuis quand ? 27 août 2016, à Saint-Denis

L’été dernier, dans la foulée de son titre olympique à Rio, Ruth Jebet avait explosé le record du monde, collant plus de six secondes à la Russe Gulnara Galkina, détentrice de la marque de référence depuis 2008 (8’58’’81). La Bahreinienne d’origine kényane, 20 ans, veut aller encore plus vite. Début juillet, au meeting de Paris, sa tentative a été gâchée par une chute au passage d’une rivière. Elle voudra remettre ça à Londres (finale le vendredi 11 août). La bataille pour le titre s’annonce particulièrement rude face aux Kényanes Chespol (8’58’’78 cette année, deuxième meilleure performance de tous les temps), Jepkemoi (9’00’12’’) et Chepkoech (9’00’’70). Il y aura de quoi faire sauter le chrono.

Ruth Jebet, le 18 mai 2017.Getty Images

Il faudra les surveiller aussi

Cinq autres records pourraient également vaciller. Deuxième meilleur performeur de tous les temps à la hauteur (2,43m en 2014), le Qatari Mutaz Essa Barshim donnera encore des sueurs froides à Javier Sotomayor (2,45m). L’Ethiopienne Almaz Ayana n’a pas couru de l’année, mais une surprise n’est pas à exclure sur le 10 000m, où elle avait pulvérisé le record du monde à Rio (29'17''45).

Auteurs du doublé olympique au Brésil, les Américains Ryan Crouser (22,65m) et Joe Kovacs (22,57m) ne sont plus très loin du vieux record de leur compatriote Randy Barnes (23,12m, en 1990) au poids. Au marteau, la Polonaise Anita Wlodarczyk casse tout depuis trois ans et pourrait encore améliorer sa marque (82,98m). Enfin, le Jamaïcain Omar McLeod vient de grimper au 5e rang des meilleurs performeurs de tous les temps sur 110m haies. À seulement dix centièmes du record d’Aries Merritt (12’’80).