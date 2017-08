Bronzé, Renaud Lavillenie a tout tenté, mais Sam Kendricks était intouchable

Renaud Lavillenie n'a pas brisé sa malédiction. Pour la 5e fois consécutive, le Français est sur le podium des championnats du monde. Mais comme en 2009, 2011, 2013 et 2015, il n'a pas réussi à grimper sur la plus haute marche du podium. Avec un saut à 5,89m, le recordman du monde a pris la médaille de bronze derrière l'Américain Sam Kendricks et le Polonais Piotr Lisek. Quelques minutes après le gigantesque coup d'éclat de Pierre-Ambroise Bosse sur 800m, c'est tout de même une deuxième médaille ce mardi soir pour l'équipe de France.

Vidéo - Le saut pour le bronze de Renaud Lavillenie à 5,89m 00:25

Arrivé dans le doute et sans grands repères après une saison perturbée et chaotique, seulement 4e performeur de l'année, Lavillenie n'était pas le favori de cette finale, une nouveauté pour lui ces dernières années. Cette médaille a donc un goût un peu moins amer que lors des précédentes éditions. Le Clermontois avait d'ailleurs le sourire à l'issue de cette finale au cours de laquelle il a bien failli rester au pied du podium, avant de frôler l'or.

7e médaille mondiale planétaire

Après avoir passé 5,65m et 5,75m au premier essai, Renaud Lavillenie a vu ses affaires se compliquer lorsqu'il a échoué une première fois à 5,82m, barre que trois perchistes ont effacée. Dès lors, le champion olympique 2012 (ici-même, à Londres) a tenté le tout pour le tout en faisant l'impasse pour conserver deux essais à 5,89m. Sachant que son record personnel en 2017 n'était que de 5,87m, la prise de risques n'était pas anodine. Lavillenie a échoué une première fois. Au pied du mur, il a ensuite sorti un saut quasi-parfait pour se relancer et s'assurer dans un premier temps une place sur la boîte.

Le bronze (au pire) en poche, Air Lavillenie a retrouvé ses ailes et il a été tout près d'effacer 5,95m sur ses deux premiers essais. Mais quand Sam Kendricks a franchi cette hauteur à son deuxième essai, la messe était presque dite. L'Américain a obligé le Français à tenter 6,01m. Il ne les avait pas dans les jambes. C'était trop haut pour lui dans le contexte de cette saison 2017. Invaincu depuis onze mois, Kendricks était le favori, il est le champion du monde.

Une équation implacable, logique, que Renaud Lavillenie n'avait pourtant jamais résolue. Mais ce bronze-là, il ne crachera certainement pas dessus. Le voilà désormais nanti de sept médailles mondiales ou olympiques en plein air sur les sept derniers rendez-vous planétaires. Chapeau.