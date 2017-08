Un départ raté, un deuxième 50 trop juste, un Gatlin plus fort : la défaite de Bolt en 10 clichés

1. Couloir 5, Bolt se signe une dernière fois

Battu pour la première fois de sa carrière en demi-finale dans un grand rendez-vous deux heures et demie plus tôt, par l'Américain Christian Coleman, Usain Bolt aborde la finale du 100m avec pas mal d'incertitudes. Plus que d'habitude. Placé couloir 5, entre Christian Coleman (au 4) et Jimmy Vicaut (au 6), il se signe avant le départ de cette finale, la dernière course individuelle de sa carrière.

Usain Bolt se signe avant la finale du 100m lors des Mondiaux 2017

2. Un départ catastrophique

Auteur de deux départs médiocres en série et en demie, Bolt se manque encore lors de cette finale. Sa sortie des starting-blocks est une nouvelle fois ratée. Malgré ses efforts pour prolonger sa poussée et son accélération, le Jamaïcain semble clairement dans le dur, loin derrière Coleman - parti comme une fusée couloir 4 - et les trois quarts de ses adversaires. La deuxième partie de la course lui a toujours été favorable par le passé, tout espoir de victoire n'est pas encore perdu. Mais ça s'engage très mal.

La finale du 100m des Mondiaux de Londres 2017

3. Bolt, le masque de la souffrance

A l'approche de la mi-course, Usain Bolt produit son effort et grignote du terrain sur ses rivaux, notamment Jimmy Vicaut, auteur d'un bon départ. Le masque de la souffrance - rarement vu chez le Jamaïcain, notamment sur 100m - se devine sur le visage de l'homme aux onze titres de champion du monde. Bolt puise dans ses ressources pour rattraper le temps perdu.

Un masque de douleur envahit Usain Bolt lors de la finale du 100m des Mondiaux 2017

4. Bolt revient mais bute sur Coleman, Gatlin passe en tête

Le triple champion olympique du 100m aborde son terrain de jeu favori : le deuxième 50, celui sur lequel il est absolument intouchable avec sa longue foulée. Il reprend du terrain, dépasse la meute, mais cale sur Coleman, toujours devant à quinze mètres de la ligne... Pendant ce temps là, couloir 8, un autre homme est en train de produire un énorme effort dans cette deuxième partie de course : Justin Gatlin, qui vient de prendre la tête.

Usain Bolt lors de la finale du 100m lors des Mondiaux 2017

5. Le jeté : parti de trop loin, Bolt est battu

Le scénario de Pékin et Rio ne se reproduira pas. En 2015 et 2016, Bolt avait réussi à reprendre Justin Gatlin sur la fin de course pour claquer un énorme coup de rein et aller chercher l'or mondial et olympique. Il n'en sera rien cette fois-ci. Bolt est parti de trop loin et Gatlin a fini en boulet de canon, loin de la crispation qui l'avait privé du titre les années précédentes. Malgré tout, le Jamaïcain recolle à Christian Coleman, avant de produire son jeté. A l'oeil nu, pas évident de voir s'il a débordé le deuxième Américain. Mais une chose est certaine : Bolt est battu sur la ligne. Par un homme, peut-être deux. C'est un coup de tonnerre.

Justin Gatlin, Christian Coleman et Usain Bolt sont devant à l'approche de la ligne d'arrivée de la finale du 100m des Mondiaux de Londres

6. Gatlin le sait, il a gagné

Justin Gatlin l'a fait et il le sait. Il a fait tomber le roi Bolt de son piédestal. Et il n'a aucun doute au moment de passer la ligne, les yeux rivés sur l'écran géant. L'Américain a claqué un final de feu pour déjouer tous les pronostics. Coleman et Bolt cassent tête baissée, à la lutte. Ils ne savent pas encore que l'homme placé au couloir 8 vient de leur voler la vedette.

Le jeté sur la ligne lors de la finale du 100m des Mondiaux 2017

7. Le stade et le reste de la planète ont compris, Gatlin peut exulter

L'attitude du natif de New York ne trompe pas dès la ligne franchie. Celle du stade, tout d'un coup plongé dans un long silence, non plus. Bolt a perdu. Bolt est déchu. Et c'est celui que tout le public a pris un malin plaisir à huer depuis deux jours qui le prive d'une sortie par la grande porte. Gatlin a fait taire près de 70 000 personnes en un instant.

Usain Bolt s'est incliné devant Justin Gatlin sur 100m à Londres

8. Gatlin rend hommage à Bolt...

Gatlin est heureux, presque incrédule. Mais avant de célébrer sa victoire (en 9''92), il file immédiatement voir son plus grand rival pour se prosterner devant lui. L'image marquante de cette finale. La paix des braves.

Justin Gatlin rend hommage à Usain Bolt après la finale du 100m

9. ... et savoure à sa manière

Sifflé par le public du London Stadium depuis le début des Mondiaux, un public qui ne lui a jamais pardonné sa suspension de quatre ans pour dopage, Justin Gatlin savoure à sa manière son deuxième titre de champion du monde du 100m. En collant son index devant sa bouche, il prend sa petite revanche personnelle.

Justin Gatlin met son index sur la bouche après sa victoire sur le 100m des Mondiaux de Londres 2017

10. Bolt embrasse la piste et signe ses premiers adieux

Après avoir encaissé la défaite, et félicité Justin Gatlin, Usain Bolt redevient Usain Bolt. Souriant, le Jamaïcain vient saluer le public, embrasser ses proches, claque un dernier "To Di World" dont il a le secret. Avant de partir, alors que l'enceinte londonienne se vide, il vient embrasser une avant-dernière fois la piste. On le reverra, une ultime fois, sur cette piste samedi prochain lors du relais 4x100m. Mais Bolt n'enfilera plus jamais un dossard lors d'une course individuelle. Une légende du sport quitte la scène.