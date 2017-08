Une trentaine d'athlètes touchés par une épidémie de gastro-entérite

La gastro-entérite fait des dégâts à Londres en plein coeur des Mondiaux. L'Agence publique de santé anglaise (Public Health England - PHE) a annoncé mardi après-midi qu'une trentaine de cas de gastro avaient été déclarés depuis le début des championnats du monde vendredi dernier.

Sur tous les cas recensés, la PHE a annoncé que neuf étaient toujours en cours - le Botswanais Isaac Makwala, principal rival de Wayde van Niekerk sur 200 et 400m est notamment touché - et concernaient un hôtel officiel qui accueille des délégations participant à la compétition.

Les athlètes déplacés dans d'autres hôtels

"Le norovirus (cause la plus courante de gastro-entérite et de diarrhée) a été identifié dans deux cas après analyse", a précisé le Dr Deborah Turbitt, directrice de la PHE. Selon l'Agence de santé publique, le "norovirus est pénible, mais se soigne en un ou deux jours par l'absorption abondante de liquides".

Des athlètes ont été déplacés dans d'autres hôtels par précaution, a indiqué la Fédération italienne (Fidal).