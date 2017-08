VIDEO - Deux records battus et 4478 points : La 1re journée presque parfaite de Kevin Mayer

400 mètres : Un deuxième record perso

La manière idéale de boucler une journée tout aussi parfaite. En 48"28, Kevin Mayer sort le meilleur temps de sa carrière sur 400 mètres. Certes, son avance sur Kazmirek se réduit à l'issue de cette épreuve, l'Allemand ayant couru plus vite que lui, mais le Français bascule à mi-parcours avec un total remarquable de 4478 points, soit 43 de plus que l'an dernier aux Jeux Olympiques de Rio lors de son record de France. Il peut espérer finir au-delà des 8900 points.

Vidéo - Sur 400m, Mayer a fini sa journée comme il l'avait commencée : par un record personnel 01:08

Saut en hauteur : Mayer creuse l'écart

Après avoir franchi sans problème 1,96m et 1,99m, Kevin Mayer connait une petite frayeur à 2,02m, avant de passer à sa deuxième tentative. Il franchit 2,05m au premier essai puis 2,08m au deuxième. C'est tout bon pour lui. Ses plus proches poursuivants au classement n'étaient pas des spécialistes de la hauteur et le Français a donc sensiblement creusé l'écart avec la concurrence.

Vidéo - Après la hauteur, Mayer est en avance sur son record de France 00:32

Le lancer du poids : son meilleur lancer en 2017

Le moment où Kevin Mayer s'empare de la tête du décathlon. Dès son premier essai, il réussit un jet à 15,72 mètres, son lancer le plus lointain sur l'année, à 4 petits centimètres de son record personnel. S'il ne parvient pas à améliorer sa marque par la suite, l'essentiel est fait. Car, mine de rien, avec ce lancer, Mayer prend la deuxième place du lancer de poids derrière Lindon Victor et ses 15,86m.

Vidéo - Avec sa meilleure performance de l'année, Mayer a brillé au lancer du poids 00:43

La longueur : son meilleur saut en 2017

Après avoir assuré un premier saut à 7,33m et une planche très large (20 cm de marge), Kevin Mayer monte peu à peu en puissance : 7,37m à son deuxième essai et surtout 7,52m à sa dernière tentative. Son meilleur saut de la saison. Il le fallait, car il y a eu une grosse densité dans ce concours aux alentours des 7,50m. Il pourra peut-être regretter de ne pas avoir pris un peu plus de risques, car même sur son dernier saut, il était à 15 centimètres environ de la planche. Il aurait donc pu aller chercher son record personnel (7,65m, en 2014) avec une planche parfaite. Mais il a tout lieu d'être satisfait.

Vidéo - 7,52 m au dernier essai : Mayer a encore performé à la longueur 01:00

Le 100 mètres : Mayer démarre parfaitement

Difficile de mieux commencer ! Grand favori pour la couronne mondiale, Kevin Mayer envoie un gros signal dès 11 heures du matin à ses concurrents en remportant sa série avec un temps canon de 10''70, son record personnel. Avec 929 points, il prend déjà la quatrième place du concours. Parfaitement parti, Mayer a géré sa course, mais n’a pas ralenti à l’heure de franchir la ligne. Malgré un vent défavorable, Mayer a envoyé valser son ancien record personnel, situé à 10’’81.