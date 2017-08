Wayde van Niekerk battu pour deux centièmes par Ramil Guliyev, nouveau roi du 200m !

Jeudi soir, à Londres, un sprinteur a été sacré champion du monde du 200 mètres en 20 secondes et neuf centièmes. Pas de doute, l'ère Usain Bolt est bien terminée. En l'absence du maître absolu de la discipline, en or aux Mondiaux ou aux Jeux Olympiques sans discontinuer depuis 2008, le demi-tour de piste était un cœur à prendre. Ramil Guliyev a été le courtisan le plus convaincant, et le plus rapide. Vainqueur en 20''09, le Turc a devancé de deux centièmes Wayde Van Niekerk (20"11), argenté pour… un millième devant Jereem Richards. Guliyev offre ainsi à son pays le premier titre mondial de son histoire en athlétisme.

