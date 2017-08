Ni record, ni victoire, Christian Taylor a raté son coup

L'Américain Christian Taylor a échoué dans sa quête du record du monde du triple saut, mercredi en altitude à Tignes, ne franchissant que 16,99 m et devancé par son compatriote Will Claye (17,42 m). La marque mythique du Britannique Jonhatan Edwards (18,29 m) établie en 1995, n'a donc pas même été menacée dans des conditions extrêmes : à 3 000 m d'altitude et avec un vent perturbant.

Le rendez-vous de Tignes était annoncé comme l'opportunité offerte à Taylor, double champion olympique et triple champion du monde, la dernière fois il y a quelques jours à Londres, de battre le record du monde dont il a fait le principal objectif de sa fin de carrière.

Au saut en longueur le champion du monde sud-africain Luvo Manyonga a établi le meilleur saut du jour, à 8,46m.