Le recordman du monde de saut à la perche (6,16 m) Renaud Lavillenie renonce à la fin de la saison en salle pour "se soigner, se remettre d'aplomb et se repréparer", a annoncé mardi son entraîneur Philippe D'Encausse. "Le quadriceps (gauche) est guéri, mais un ischio n'est pas en bon état, il a des contractures. Il a compensé, ça ne sert à rien de continuer. Ce sont des séquelles du manque d'entraînement", a précisé M. D'Encausse.

Agé de 30 ans, Lavillenie est donc forfait pour les Championnats de France indoor à Bordeaux le week-end prochain, et dans trois semaines pour les Europe de Belgrade. Le vice-champion olympique de Rio s'était blessé au début de l'hiver à la cuisse gauche. Il n'avait effectué sa rentrée que le 28 janvier à Rouen, où, avec "une seule séance de perche" comme viatique pour ses retrouvailles avec son tombeur des JO 2016, le Brésilien Thiago Braz, il avait plafonné à 5,50 m.

" Mais tout cela n'est pas grave "

Le 5 février, Lavillenie avait franchi 5,71 m lors du All Star Perche qu'il organisait pour la deuxième année à Clermont-Ferrand. Deux jours plus tard, le perchiste de poche annonçait qu'il souffrait d'un ischio-jambier. "J'ai beaucoup donné dimanche, avec énormément d'envie et de plaisir, et ce jusqu'à abîmer mon ischio-jambier", avait-il expliqué sur sa page Facebook.

"Je n'ai pas senti de douleur importante pendant les sauts mais je dois donc prendre toutes les précautions pour ne pas aggraver la situation. Je vais donc rediriger mes forces sur la guérison et prendre le temps nécessaire, avec mon équipe, afin d'être opérationnel pour reprendre le chemin des sautoirs", avait-il ajouté.

Lavillenie visait à Belgrade un cinquième titre continental en salle consécutif, un record. "Mais tout cela n'est pas grave", a souligné M. D'Encausse. Les Mondiaux de Londres, où il avait décroché l'or olympique en 2012, constituent l'objectif primordial de 2017. Le titre mondial en plein air est le seul qui manque à la panoplie de Renaud Lavillenie.