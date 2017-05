Trois nouveaux athlètes reconnaissent s'être dopés

Chermoshanskaya était déjà suspendue, deux ans après la réanalyse de ses échantillons sanguins prélevés en 2008. Ils avaient révélé la prise de stanozolol et de turinabol (stéroïdes). Deux autres athlètes russes, les lanceurs de poids Anna Omarova et Soslan Tsirikhov, ont reconnu s'être dopés après le contrôle positif de leurs échantillons sanguins prélevés aux championnats du monde 2011 et 2013.

Cinq athlètes russes avaient pour la première fois le 19 avril reconnu s'être dopés après la réanalyse de leurs échantillons sanguins prélevés pendant les JO de Londres en 2012 et les Championnats du monde 2013.

La coordinatrice antidopage de la Rusaf, Elena Ikonnikova, avait alors indiqué à l'AFP que d'autres athlètes pourraient les imiter dans l'espoir de voir leurs futures sanctions réduites par la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF).

"Nous espérons tous que cela pourrait accélérer le processus de réintégration de la Rusaf", a-t-elle déclaré mercredi à l'AFP par téléphone.

Le CIO avait indiqué en juillet 2016 avoir fait réanalyser 1.243 échantillons prélevés lors des Jeux 2008 et 2012 grâce à de nouvelles méthodes scientifiques. Plusieurs athlètes russes contrôlés positifs à la suite de ces nouveaux contrôles avaient rejeté ces résultats et annoncé leur intention de faire appel.

L'athlétisme russe est privé de compétitions depuis novembre 2015 et le sera au moins jusqu'en novembre 2017. Il a ainsi été exclu des JO-2016 à Rio et ne sera pas au départ des Mondiaux-2017 à Londres.