Usain Bolt perd une de ses neuf médailles d'or olympiques

"Ca ne changera en rien mon héritage. Je serai déçu bien sûr de perdre cette médaille, mais c'est la vie. Que voulez-vous faire?" Ainsi parlait Usain Bolt en août dernier à Rio après avoir signé son troisième triplé olympique 100m-200m-4x100m. Le sprinter jamaïcain totalisait alors neuf médailles d'or aux Jeux, ce qui lui avait permis de rejoindre dans la légende le Finlandais Paavo Nurmi et l'Américain Carl Lewis. Ce mercredi, Bolt est repassé derrière eux. Il n'a officiellement plus que huit titres olympiques sur son palmarès.

Usain Bolt est la victime collatérale de la disqualification par le C.I.O. de son compariote Nesta Carter pour tout ce qui concerne les Jeux de Pékin en 2008. Carter, contrôlé positif à la méthylhéxaneamine, faisait partie du relais jamaïcain qui avait triomphé en Chine. Un relais qui se voit donc privé du titre acquis sur la piste devant Trinité et Tobago et le Japon. Cette décision n'est pas une surprise, bien au contraire. Cette épée de Damoclès planait depuis des mois au-dessus de Nesta Carter et, par ricochet, du palmarès d'Usain Bolt.