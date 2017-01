Usain Bolt rend sa médaille d'or du relais de Pékin 2008 : "les règles sont les règles"

"Les règles sont les règles" : la star jamaïcaine du sprint Usain Bolt a rendu sa médaille d'or olympique du 4x100m de Pékin 2008 après le contrôle positif d'un coéquipier, en estimant vendredi que sa propre aura n'était pas ternie.

"Je suis déçu de perdre une médaille, mais ça n'enlèvera rien à ce que j'ai fait au long de ma carrière parce que j'ai remporté mes compétitions individuelles et c'est ça qui compte", a déclaré le détenteur des records du monde sur 100m et 200m, qui ne compte donc désormais "plus que" 8 médailles d'or olympiques remportées à Pékin, Londres et Rio où, sur la piste, il avait à chaque fois réussi lé triplé 100m-200m-4x100m.

"Je ne suis pas complètement satisfait de la situation, mais les règles sont les règles", a-t-il ajouté lors de l'inauguration du gymnase d'un établissement scolaire à Santa Cruz en Jamaïque, en affirmant avoir déjà rendu la médaille d'or entachée, tout comme ses coéquipiers Nesta Carter, Asafa Powell et Michael Frater.

Michael Frater, Usain Bolt, Nesta Carter, Asafa Powell en 2008AFP

"Partir sur une note victorieuse"

Mercredi, le Comité international olympique (CIO) a appliqué une sanction attendue depuis le contrôle positif de Carter à un stimulant établi à la suite d'un vaste programme de réanalyses lancé par le CIO ces derniers mois et annoncé en juin 2016. "Que peut-on y faire ? J'ai fait tout ce que je voulais dans le sport, j'ai vraiment laissé une marque dans le sport, j'ai vraiment réussi beaucoup de choses donc, pour ma part, je ne peux pas me plaindre", a commenté Bolt.

Il a assuré que même s'il n'avait pas encore parlé avec Carter depuis l'annonce du retrait de la médaille, il n'en voulait pas à son compatriote. "Je sais que ça doit être très dur pour lui (...) C'est dur, certaines choses arrivent dans la vie pour des raisons que personne ne connaît. J'espère qu'il ne le prendra pas trop à coeur", a déclaré Bolt à l'adresse de Carter.

Par ailleurs, il a précisé que son objectif était de rester concentré sur sa préparation dans les mois qui viennent. "C'est ma dernière saison et je veux partir sur une note victorieuse", a-t-il affirmé.