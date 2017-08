Wayde Van Niekerk est à une marche de la légende, mais elle est (très) haute

C'est une page d'histoire de l'athlétisme, rien de moins, que peut écrire Wayde Van Niekerk jeudi à Londres. 48 heures après son sacre sur 400 mètres, sa discipline de prédilection, le Sud-Africain va tenter d'ajouter une deuxième médaille d'or à sa besace 2017, sur 200m. Il rejoindrait alors dans les annales un certain Michael Johnson. L'Américain est le seul athlète à avoir signé le doublé 200-400 dans l'histoire, aux Mondiaux de Göteborg en 1995 puis un an plus tard aux Jeux Olympiques d'Atlanta.

Van Niekerk veut donc rejoindre Johnson sur les tablettes, un an après l'en avoir effacé en battant son record du monde du 400m aux Jeux de Rio. Mais la mission s'annonce complexe, même pour le surdoué du Cap. Il semble éprouvé par la succession des tours et mercredi soir, il a frôlé la correctionnelle lors des demi-finales du 200. Troisième de sa course en 20"28, il a arraché le dernier ticket qualificatif pour la finale, au temps. "Je savais que ce serait un challenge difficile de courir ces demies au lendemain de la finale du 400m, alors je suis content de voir mon nom sur la liste des finalistes", a-t-il commenté.

" Je me dois de faire perdurer l'héritage que les grands champions de notre sport ont laissé derrière eux "

Au moment où Usain Bolt s'apprête à raccrocher, l'athlétisme se cherche une nouvelle figure de proue et, de l'aveu de Bolt lui-même, Wayde Van Niekerk a tout pour être celle-ci. Le doublé tour/demi-tour de piste lui permettrait de justifier pleinement ce statut. Premier homme à descendre sous les 44 secondes au 400, les 20 secondes au 200 et les 10 sur la ligne droite, le Sud-Africain est habitué à explorer des frontières inconnues.

Wayde Van NiekerkGetty Images

Comme Bolt avant lui, Van Niekerk aime l'idée de marquer son temps et son sport. Une responsabilité en tout cas pleinement assumée par le jeune homme de 25 ans. "Je me dois de faire perdurer l'héritage que les grands champions de notre sport ont laissé derrière eux et continuer à faire la promotion de l'athlétisme, dit-il sans se cacher. Pour cela, il faut encore grandir, gagner des titres et des médailles."

Van Niekerk : " J'aimerais que Makwala décroche une médaille"

Parce que ce n'est pas sa distance naturelle, et parce qu'il a déjà beaucoup d'efforts derrière lui, cette finale du 200 mètres (sa sixième course en six jours) constitue de loin son plus immense défi. "Mon corps tient bien mais maintenant, il faut passer directement de l'endurance à la vitesse", avait-il estimé après sa finale victorieuse sur 400m, mais sa demi-finale, mercredi, a clairement laissé entrevoir des signes de fatigue. Et la pluie et le froid qui ont régné lors de cette soirée automnale n'ont pas dû aider : WVN n'aime rien tant que la chaleur. D'autant que la concurrence sera sans doute beaucoup plus rude dans une course qui s'annonce très ouverte.

Grand absent pour une rocambolesque affaire de gastro et de quarantaine, Isaac Makwala sera notamment sur son chemin. Meilleur performeur mondial de 2017 en 19"77, le Botswanais rêve d'une éclatante revanche en or. "Je cours avec le cœur brisé", a-t-il avoué mercredi, après avoir dû enchainer en l'espace de deux heures sa série, seul en piste, puis sa demi-finale, qui plus est au couloir un. "Pour être franc, j'aimerais beaucoup qu'il décroche une médaille jeudi", a lancé Van Niekerk, grand seigneur, en parlant de Makwala. Surtout si elle n'est pas en or...