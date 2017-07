Blessé au pouce après avoir donné un coup de poing, Danilo Gallinari (Italie) déclare forfait

Coup dur pour l'Italie, Danilo Gallinari ne participera pas à l'Euro qui débute le 31 août prochain. L'ailier de la sélection transalpine s'est fracturé le pouce droit durant un match de préparation dimanche contre les Pays-Bas. Le joueur des Los Angeles Clippers s'est battu avec un adversaire, Jito Kok, et s'est blessé en lui adressant un coup de poing. Une blessure bête et lourde de conséquence pour l'Italie, qui perd son leader, et de sérieux espoirs de briller durant la compétition.

Selon ESPN, Gallinari n'a pas à se faire opérer et sera rétabli pour la reprise de l'entraînement avec sa nouvelle franchise en septembre prochain. "Il a commis une grosse erreur, a admis le sélectionneur italien Ettore Messina. Le principe de se faire justice soi-même ne doit pas exister, surtout quand vous avez de grosses responsabilités pour vos coéquipiers. Les erreurs doivent être payées, et nous les paierons tous ensemble."