Encore un large succès pour les Bleus face à l'Italie

Et de trois ! En s'imposant dimanche devant l'Italie 88 à 63, la France a remporté le Tournoi de Toulouse en s'adjugeant un troisième large succès de rang après ceux obtenus face aux Belges (85-60) et aux Monténégrins (100-70). De bon augure à un peu plus de dix jours du début du Championnat d'Europe.

Cinq ans après leur dernière venue à Toulouse, les Français repartent de la Ville Rose avec le plein de confiance et une cinquième victoire en sept de matchs de préparation. La 105e de Vincent Collet, devenu la veille l'entraîneur le plus victorieux du basket français.

Ménagé face aux Monténégrins (4 minutes de jeu seulement) après avoir ressenti une douleur aux adducteurs, Evan Fournier était bien présent dés le début de la rencontre dans le cinq majeur, aligné tout au long du week-end par l'entraîneur tricolore en compagnie de Diaw, De Colo, Lauvergne et Heurtel.

Lauvergne meilleur marqueur, Heurtel homme du match

Au coude à coude avec les Italiens (25-25) à la fin du premier quart temps (9 pts pour Lauvergne), les Français ont pris les devants juste avant le repos (47-41) dans le sillage du duo Lauvergne-Fournier (26 pts à eux deux). En deuxième mi-temps, les coéquipiers de Boris Diaw ont fait le travail pour s'éviter d'inutiles frayeurs en menant largement à l'entame du dernier quart temps (71-53). Une supériorité ensuite confirmée malgré une large revue d'effectif.

Dans l'optique de la liste définitive des douze conviés à l'Euro, l'entraîneur français a une nouvelle fois offert du temps de jeu aux trois intérieurs (Labeyrie, Tillie, Poirier) qui se disputent les deux billets disponibles aux côtés de Lauvergne. A son avantage lors des deux premiers matchs (9,5 pts de moy.), Vincent Poirier part avec une longueur d'avance sur Labeyrie et Tillie.

Joffrey Lauvergne a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 20 points tandis que Thomas Heurtel a été élu meilleur joueur du match. Lui et les autres Français vont désormais profiter de quelques jours de repos avant de se retrouver à Nanterre, mercredi prochain, pour un dernier stage avant de s'envoler pour Berlin disputer leur ultime match amical face à l'Allemagne, le 27 août.

La France commencera l'Euro le 31 août à Helsinki contre la Finlande dans le cadre d'un groupe où figureront aussi la Grèce, l'Islande, la Pologne et la Slovénie. La phase finale aura lieu à Istanbul (finale le 17 septembre).