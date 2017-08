La France bat la Lituanie (98-77) à Orléans pour son troisième match de préparation

L’équipe de France a repris ses esprits. Deux jours après avoir subi une défaite frustrante face à une très belle équipe de Croatie (87-92), les hommes de Vincent Collet ont cette fois transformé l’essai et combiné jeu attractif et résultat. Large vainqueur de la Lituanie, jeudi soir à Orléans, sur le score de 98 à 77, les Bleus ont produit un festival offensif absolument remarquable. Une performance qui est venue confirmer les bonnes sensations aperçues il y a deux jours.

Fournier a plané sur la rencontre

Les Bleus peuvent remercier Evan Fournier. Impérial face aux Croates mardi soir, où il avait marqué son record de points sur un match (24 points), l'arrière d'Orlando a sorti une nouvelle prestation majeure sur le parquet d'Orléans. Elu MVP de la rencontre, le Francilien a claqué 17 points, pour 6 passes et 4 interceptions. Avec un tel tableau d'affichage, il a terminé meilleur marqueur, meilleur passeur et meilleur intercepteur de ce match de préparation. A ses côtés, Nando De Colo a encore apporté sa pierre à l'édifice en terminant co-meilleur marqueur avec 17 points.

Dépassée sur le fil par la Croatie à cause de ses problèmes défensifs, la France, privée de Joffrey Lauvergne et Vincent Poirier, ménagés suite à leurs blessures, a cette fois réussi à verrouiller le cadenas à double tour et montrer autre chose dans ce secteur. Une performance plus que positive avec une préparation pour le moment minimaliste. Après ce test réussi, les Bleus, parvenus à faire tourner la balle avec fluidité jeudi soir, vont retrouver la Lituanie mardi prochain à Kaunas (19h30) pour un match spécial retrouvailles. Des retrouvailles qui seront probablement musclées avec les vice-champions d'Europe. Mais la France a besoin de défis.