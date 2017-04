Fin du rêve pour Monaco, battu en demi-finale du Final Four par Banvit (83-74)

Monaco a échoué aux portes de la finale de la Ligue des champions, la troisième coupe européenne de basket. La Roca Team a été battue vendredi soir par les Turcs du Banvit Bandirma (83-74) en demi-finale du Final Four, organisé à Tenerife.

Longtemps en tête, les Monégasques, qui espéraient imiter Nanterre, vainqueur mardi de la Coupe Fiba, ont réalisé une deuxième période catastrophique (46-29 pour Banvit) et ont craqué dans les trois dernières minutes, étouffés par la rugueuse défense de ses adversaires. Ils joueront dimanche la petite finale pour la 3e place face au perdant de l'autre affiche entre Tenerife et Venise.

Il ne reste aux Monégasques que le championnat de France pour briller cette saison. Leaders incontestés de la Pro A, et vainqueurs de la Leaders Cup en février, ils semblent armés pour décrocher le premier titre national de leur histoire.

Shuler a tout tenté

Le club du Rocher n'a pas l'expérience des joutes européennes, mais elle dispose dans son riche effectif de joueurs taillés pour ces grands rendez-vous, comme l'arrière américain Jamal Shuler (20 pts), vainqueur de l'Eurochallenge (ex-C3) avec Nanterre en 2015. Dans les derniers instants, Shuler a d'ailleurs ravivé l'espoir d'un acrobatique panier avec la faute (77-74, 39e), alors que les Turcs venaient de passer un 6-0 assassin.

Monaco donnait alors le tout pour le tout en défense, quitte à se jeter sur toutes les balles. Laissé seul dans le coin, Furkan Korkmaz a envoyé les siens en finale pour de bon d'un panier à 3 pts à un peu plus de 30 secondes de la fin (80-74). Le rêve était passé... Monaco pourra nourrir quelques regrets.

Les Turcs ont déréglé la belle mécanique monégasque

Shuler avait allumé d'entrée une banderille à 8 mètres pour lancer l'ASM sur de bons rails. Plus agressive, la Roca Team a ainsi rapidement compté 13 points d'avance (8-21, 9e). Mais la suite n'a pas correspondu avec le début plein d'étincelles des Monégasques. Bandirma, en durcissant le jeu, est parvenu à ralentir le rythme. Les nombreuses fautes ont cassé la dynamique des shooteurs de l'ASM et de l'autre côté du terrain, la connexion entre Theodore et le pivot Gasper Vidmar (12 pts) a fait des merveilles.

Lentement mais sûrement, les Turcs ont inversé la tendance (34-37, 18e)... jusqu'à mener avant l'explication finale (60-55, 32e). Monaco, grâce Dee Bost (10 pts) et Yakuba Ouattara (11 pts), a réagi dans un premier temps, avant de définitivement abdiquer en toute fin de match.

(Avec AFP)