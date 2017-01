All Star Game NBA : Pourquoi Westbrook a été snobé

Pourquoi Westbrook n'a pas été retenu ?

Russell Westbrook n'a pas été retenu dans le cinq de la conférence Ouest au All Star Game. Alors bien sûr, l'arrière d'OKC sera bien présent lors du grand show de la NBA le 19 février à La Nouvelle-Orléans. Il sera dans la liste des remplaçants retenus par les entraineurs. Mais ne pas l'avoir dès l'annonce des cinq a été une vraie surprise et un choc pour beaucoup. On parle quand même d'un joueur qui enchaîne les triple doubles et tourne à 30.6 points, 10.6 rebonds et 10.4 passes de moyenne cette saison. L'explication est cependant assez simple.

Non, ce n’est pas le changement du système de votes pour les titulaires du All Star Game qui l’a mis de côté. Pour rappel, la NBA a en effet décidé de faire évoluer les choses en faisant voter aussi les journalistes et les joueurs. Le vote des fans pèse maintenant à 50% dans la sélection finale et celui des joueurs (25%) et des médias (25%) représentent le reste. Cet ensemble devait retenir deux arrières et trois "frontcourt" (ailiers ou intérieurs) par conférence. Mais si beaucoup d'amateurs de basket s'offusquent de voir Westbrook rester sur le carreau, ce sont pourtant bien les fans qui sont responsables de cette mise à l'écart.

En fait, Russell Westbrook a fait les frais de la concurrence aux postes d'arrière dans la conférence Ouest. Dans ces cinq, il ne peut y avoir que deux arrières par conférence. Or avec James Harden, Stephen Curry et donc Russell Westbrook, on savait qu'une star serait snobée. Westbrook est celui-là. Et cela aurait été la même histoire avec l'ancien vote puisqu'il n'est arrivé que troisième dans le vote des fans pour les postes d'arrières derrière James Harden et surtout Stephen Curry.

La star de Golden State a en effet été le joueur le plus plébiscité à l'Ouest (1 848 121 votes) dans la consultation du public. S'il est arrivé en tête des votes des journalistes et des médias, Westbrook a donc tout simplement payé le fait que Curry est plus populaire que lui. Et ce n'est peut-être pas si surprenant. Si Westbrook régale cette saison tout comme Harden réalise également un exercice monstre pour mener Houston à la troisième place de la Conférence Ouest, l'arrière des Warriors est quand même le double meilleur joueur de NBA (MVP) en titre et possède une vraie cote auprès des amoureux du ballon orange…

Pourquoi Isaiah Thomas a aussi été oublié ?

Là encore, ce peut surprendre étant donné la belle saison qu'Isaiah Thomas est en train de réaliser. Ses 28.7 points et 6 passes de moyenne par match avec Boston plaidaient pour une place dans le cinq à l'Est. Encore une fois, c'est une histoire de popularité. Thomas est arrivé numéro 1 dans le vote du collège des journalistes et numéro 2 dans celui des joueurs. Mais il n'était que quatrième dans les votes des fans, derrière le très apprécié Dwyane Wade et surtout DeMar De Rozan, qui finit devant lui au final.

Isaiah Thomas (Boston Celtics), en feu contre PortlandAFP

Pourquoi il n'y a pas d'intérieurs à l'Est ?

Les puristes peuvent un peu tiquer. Il n'y a pas de pivots dans ces deux cinq. Et notamment à l'Est. A l'Ouest, Anthony Davis peut en effet jouer 5 même s'il est plus ailier-fort avec les Pelicans. Entre Kyrie Irving, DeMar DeRozan, Jimmy Butler, LeBron James, Giannis Antetokounmpo, le cinq de la Conférence Est manque en revanche de vrais intérieurs et surtout des pivots. La raison est simple : depuis des années maintenant, la NBA ne demande plus de voter pour des pivots en particulier mais de sélectionner trois "frontcourt" (ailiers ou intérieurs) par conférence. Cette décision de la Ligue est liée au trou générationnel post-Shaq et compagnie. Plutôt que d’inviter un pivot moyen, la Ligue préfère l’amoncellement de stars, tous postes compris.

Or entre les ailiers, ailier-forts et pivots, il y a du monde ces places du "frontcourt" et les pivots dominants se font rares. Le premier pivot arrivé dans le vote est cependant la pépite des Sixers Joël Embiid, qui a échoué juste derrière Jimmy Butler. Son avènement devrait régler ce souci dans les prochaines années. En attendant, la Conférence Est devra donc compter sur la polyvalence de LeBron James et Giannis Antetokounmpo pour débuter le match. Ce qui ne devrait pas poser de gros soucis quand on connait les atouts de ces deux phénomènes.

Pourquoi Zaza Pachulia peut avoir des regrets ?

Sans le changement de système de votes, Zaza Pachulia, comme Joël Embiid, auraient eu le bonheur de débuter au All Star Game. A l'ouest, Zaza Pachulia, qui peut compter sur sa popularité notamment en Géorgie, a récolté le deuxième plus grand nombre de voix (1 528 941 votes) parmi les fans pour les "forwards". Si on se limite aux fans, le pivot des Warriors est juste derrière Kevin Durant. Avec l'ancien système, il aurait donc été retenu. Mais les votes des journalistes (10e) et des joueurs (12e) l'ont plombé.

A l'Est, il y a aussi deux joueurs qui peuvent regretter l’ancienne manière de voter : Dwyane Wade, dont la popularité s’est encore confirmée, et l'impressionnant rookie de Philadelphie, Joël Embiid. Seulement sixième aux yeux des journalistes et des joueurs, Wade a fini deuxième des votes à l’est pour le poste d’arrière. Mais cela n’a pas suffi. Pour la première fois depuis 2004, il ne devrait pas être au All Star Game. Embiid a lui aussi été plébiscité par les fans (3e avec 922 174 votes). Mais les journalistes (5e) et les joueurs (8e) l'ont aussi privé de cette première sélection dans le cinq. Contrairement à Pachulia, cela ne devrait cependant être qu'une question de temps pour l'y voir.