Boston reprend l'avantage face à Washington (3 victoires à 2)

Les Celtics mènent trois victoires à deux et n'ont plus besoin que d'une victoire pour accéder à la finale de la conférence Est. Mais le match N.6 aura lieu vendredi à Washington et les deux équipes se sont jusqu'à présent toujours imposées dans leur salle.

Les Celtics ont assommé d'entrée les Wizards en leur infligeant un cinglant 16-0 dont ils ne sont pas remis.

Avery Bradley a inscrit 29 points, privant une fois n'est pas coutume Isaiah Thomas (18 pts) du statut de meilleur marqueur des Celtics.

Le vainqueur de ce duel sera opposé en finale de conférence, l'équivalent des demi-finales des play-offs NBA, au champion en titre Cleveland qui vient d'enchaîner huit victoires de suite face à Indiana (4-0) et Toronto (4-0).