Cavs : Quand Jones perd deux tiers de son salaire en amende, c'est LeBron James qui paie la note

La NBA, ses stars et ses millions de dollars de salaire entre autres contrats mirobolants. Et puis, plus rarement, il existe quelques histoires improbables où les rémunérations sont presque accessoires. C'est le cas pour Dahntay Jones. L'ailier de 36 ans est un vétéran de la ligue, habitué de fond de banc ces dernières saisons. Rebelote en 2017 où Jones est signé lors de l'ultime jour de la saison régulière par le champion en titre Cleveland, comme pour l'exercice 2015-2016.

Rentré pour la première fois des playoffs lundi soir contre Toronto, il n'aura finalement passé que deux minutes sur le parquet, suffisamment longtemps pour se voir siffler deux fautes techniques, synonymes d'exclusion. La ligue nord-américaine ne fait pas de détail et adresse en sus à Jones une amende de 6 000 dollars pour son expulsion après une altercation avec plusieurs joueurs des Raptors. Bagatelle pour le commun des joueurs NBA, mais pas pour Jones. Recruté pour le salaire minimum vétéran, le numéro 30 de la franchise de l'Ohio ne touchera cette saison que 9 000 dollars. Faites le calcul, en quelques secondes d'énervement, le joueur a perdu les deux tiers de son salaire.

LeBron assure les arrières de Jones

Heureusement pour le compte en banque de Jones, le leader des Cavs LeBron James est généreux. La star a ainsi annoncé après la rencontre qu’elle couvrirait l'amende, une habitude que James a pris ces derniers mois quand ses coéquipiers font preuve de dureté et d'un peu trop d'envie sur le terrain. Ce, non sans agacer quelque peu "Le King". En effet, pareille situation s'était déjà produite la saison dernière avec Jones, à nouveau contre les Raptors lors du match 3 de la finale de la Conférence Est. Jones avait été exclu pour avoir frappé Bismack Biyombo, suspendu pour une rencontre et puni d'une amende de 80 dollars. James avait alors déjà payé pour son coéquipier.

"J'ai dit que j'allais payer cette amende avant même que je ne sache qui l'avait prise assure le triple champion NBA. Mais j'ai dit à Dahntay après coup : 'Ecoute mec, ça suffit, arrête de te faire éjecter contre les Raptors à chaque fois. Je vais arrêter de payer tes foutues amendes'. Mais il n'a pas à s'en inquiéter, tout va bien."

Un avertissement finalement sans frais pour Jones.